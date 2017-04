A Bordeaux, quartier Belcier, la crainte de l'embourgeoisement avec la LGV et Euratlantique

FRANCE BLEU GIRONDE EN CAMPAGNE : notre série 10 jours - 10 étapes dans le département avant le premier tour de la présidentielle, s'arrête dans le quartier Belcier à Bordeaux. Quartier en pleine mutation avec le projet Euratlantique et la mise en service de la LGV.

De la rue des Terres de Borde, le long de la gare St Jean, à la rue Carle Vernet, près du MIN de Bordeaux, et du quai de Paludate, en bordure de Garonne, à la rue d'Armagnac, près de l'arrêt du Tram C qui amène à Bègles, Belcier est tout entier en chantier. On a compté une quinzaine de grues dans le secteur, sans compter les panneaux déviations ou qui annoncent "ici bientôt, des logements, telle et telle entreprise"...

Vers un quartier d'affaires avec des immeubles ultra-modernes qui dominent les traditionnelles échoppes

Les anciens abattoirs ont disparu. Un premier bel et grand immeuble en verre, est sorti de terre. D'autres tout aussi modernes suivront. Mazars (qui fait de l'expertise comptable et financière) y a déjà inauguré son nouveau siège régional. La Caisse d'Epargne suivra, Vinci, La Compagnie Fiducière... Quelques noms, pour illustrer, comment le projet Euratlantique, va transformer les lieux, en quartier d'affaires, en parallèle de la mise en service de la LGV, le 2 juillet, qui mettra Bordeaux et la gare St Jean, à deux heures de Paris. Une révolution diversement appréciée par les anciens, dans leurs petites rues à échoppes : Joachim 65 ans (qui habite ici depuis 44 ans), Michel 75 ans, et Christiane également retraitée.

Il faut s'habituer aux changements. Des familles nouvelles arrivent avec les enfants. Et s'il y a de la jeunesse, il y a de la vie ! Malheureusement, il y a les prostituées, et les boîtes de nuit avec des jeunes éméchés en sortant. On aurait envie de les voir ailleurs

A terme, il ne devrait rester que deux discothèques quai de Paludate, au lieu d'une petite dizaine aujourd'hui. Quant aux prostituées, elles restent LE gros point noir, en particulier, place Ferdinand Buisson, qui ressemble, à une place de village, avec son église, ses écoles et son aire de jeux. Maryse fait partie des habitants qui ont lancé une pétition.

J'en ai compté 17 sur la place dimanche. La police passe mais ne fait rien. Il y a une école maternelle juste à côté !

Attention à la bobo-isation !

Une crainte malgré tout, est exprimée par les habitants de Belcier : que le prix de l'immobilier continue à flamber. Des Parisiens arrivent. Les Bordelais autrefois réticents, cherchent aussi maintenant à y acheter. Et il n'y a qu'à observer les agents immobiliers tracter dans les boîtes aux lettres pour comprendre que les maisons, sont ici, très recherchées. Attention, la "gentrification", l'embourgeoisement, guette selon Romain, avocat, qui s'y est récemment installé avec sa copine, et Eric, qui y fait quotidiennement son jogging.

Ce sont des gens en costards cravates qui arrivent. Quand vous mettez de l'argent, les gens qui en ont moins sont obligés d'aller à la périphérie. ça s'appelle la gentrification non? La bobo-isation. Comme dans le quartier St Michel finalement. C'est un peu triste si tout est uniformisé dans la ville ?

Comme dans les nouveaux quartiers de Paris Lyon ou Nantes. Au point peut-être de faire perdre son âme à Belcier à l'avenir, regrette Eric.