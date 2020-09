Bordeaux : tensions au conseil municipal autour des mesures pour endiguer le Covid-19

Les différents chefs de l'opposition ont enchaîné les diatribes à l'encontre de Pierre Hurmic, le maire écologiste de Bordeaux. À l'origine de ces griefs, son inaction et ses promesses de campagne non-tenues lui sont reprochées. Lui se défend : il les a tous concertés lors d'une réunion de groupe.

Depuis plusieurs jours, Pierre Hurmic n'hésite pas à dénoncer le manque de concertation et la brutalité des mesures prises dans la métropole bordelaise pour enrayer le rebond de Covid-19. L'opposition de son côté a rendu les coups en mettant le maire de Bordeaux et la majorité en général, devant ses promesses de campagne et ses récentes déclarations.

Une fois le contexte sanitaire actuel posé et détaillé par Pierre Hurmic, le marcheur Thomas Cazenave dégaine aussitôt : "Vous aviez souligné l'absence de concertation avec la préfète et je voudrais vous renvoyer un peu la pareille en vous disant que nous n'avons jamais été associés aux mesures comme le port du masque ou d'autre que vous avez prises."

Nicolas Florian, je vous trouve particulièrement obséquieux - Pierre Hurmic, maire de Bordeaux

Nicolas Florian embraye dans la foulée et énumère les propositions du candidat Hurmic, quand la crise du Covid-19 battait son plein : "Je me souviens d'une proposition s'agissant de l'école, de pouvoir accompagner, dans les parcs et jardins, les professeurs des écoles qui ne pouvaient pas faire classe dans leur établissement. Est-ce que ça c'est à l'ordre du jour de ce que vous voulez faire ?"

Dans une longue prise de parole, l'ancien maire de Bordeaux remarque un manque de réactivité de la municipalité. De son côté, Pierre Hurmic attend son tour, bouillonne puis contre-attaque :

Une ambiance électrique qui a plané sur une bonne partie du conseil municipal, notamment pendant les débats, déjà brûlants, sur la sécurité à Bordeaux.