Bordeaux : une campagne difficile pour les candidats aux législatives de juin 2017

Ces élections sont dans l'ombre de la présidentielle, il s'agit des législatives de juin 2017. Beaucoup de candidats sont déjà sur le terrain. Mais en pleine affaire Fillon et entre indifférence et colère des électeurs les candidats ont du mal à trouver leur place.

Les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin 2017 soit 5 semaines seulement après le 2è tour de la présidentielle. Les français vont devoir élire leurs 577 députés dont 12 en Gironde. Dans le contexte politique actuel marqué par l'affaire Fillon, le socle électoral solide de Marine Le Pen, les déceptions au terme du quinquennat de François Hollande ou la division de la gauche, la campagne est très difficile sur le terrain que l'on soit de droite ou de gauche. Mais malgré tout les candidats aux législatives doivent faire campagne dès maintenant pour défendre leur bilan ou se faire connaitre.

La socialiste Michèle Delaunay avoue qu'elle n'a jamais vécu un début de campagne aussi dur. La députée sortante, qui se représente pour un 3è mandat dans la 2è circonscription à Bordeaux, a bien du mal à intéresser les électeurs qu'elle rencontre sur le terrain. Le décalage entre élu et électeur n'a jamais été aussi fort qu'en ce moment.

Dans les rues, on parle du Pénélope Gate ou, très peu, des ennuis de Marine Le Pen avec ses collaborateurs parlementaires qui sont très graves. Tout cela obscurcit le paysage. on ne parle plus des réfugiés, on ne parle pas de la même manière de l'emploi ou encore de la misère.

Michèle Delaunay, députée PS sortante de la Gironde