Bordeaux : Virginie Calmels lance ce mercredi le mouvement Droitelib avec François Fillon

François Fillon passe la journée à Bordeaux pour resserrer ses liens avec Alain Juppé son ancien adversaire de la primaire de la droite et du centre. Virginie Calmels, adjointe d'Alain Juppé, va en profiter pour lancer le mouvement Droitelib.

François Fillon et Alain Juppé ensemble ce mercredi à Bordeaux. Les deux adversaires de la primaire de la droite et du centre vont déjeuner dans un restaurant du centre ville avant de partir à la Cité du vin cet après-midi. C'est là que Virginie Calmels, adjointe d'Alain Juppé à Bordeaux, va lancer son mouvement Droitelib au sein du parti Les Républicains et en présence de François Fillon.

"J'ai passé 20 ans dans l'entreprise privée et je veux soutenir un profil celui de la société civile en politique"; c'est ce qu'elle a expliqué ce matin sur France Bleu Gironde. "on est différent, nouveau et on a un autre regard. La gauche ne peut pas s'arroger le monopole des progressistes" selon Virginie Calmels.