Bordeaux : Virginie Calmels se retire de la vie politique

Bordeaux, France

Virginie Calmels avait bien assisté ce jeudi midi aux adieux d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux. Mais elle n'avait pas pris place au milieu des autres membres de la majorité municipale. Arrivée à la dernière minute, elle avait préféré rester en retrait, près des journalistes et s'était éclipsée dès la fin de la conférence de presse pour rejoindre son bureau au premier étage du palais Rohan. C'était un signe précurseur.

La "Dame de faire" jamais acceptée

En fin de journée, celle qui était arrivée à la mairie en 2014, numéro deux sur la liste d'Alain Juppé avec l'étiquette de la dauphine désignée, a annoncé à ses collègues de la majorité municipale qu'elle quittait ses fonctions et la vie politique. Elle a choisi de partir au même moment que son mentor Alain Juppé et laisse le champ libre à Nicolas Florian et aux élus qui n'ont jamais réussi à composer avec celle qui s'était faite appeler pendant la campagne des Régionales 2015 la "Dame de faire".

Une ascension fulgurante

A son bilan, on retiendra l'implantation de plusieurs entreprises réputées à Bordeaux et un nombre de créations d'emplois en forte hausse depuis 2014. En revanche, elle n'aura jamais réussi à s'implanter dans le paysage politique, propulsée très vite jusqu'au poste de n°2 du parti Les Républicains aux côtés de Laurent Wauquiez avant une rupture aussi rapide que violente.