Bordeaux : y a-t-il un corbeau à la mairie ? Silence de la majorité, rires de l'opposition

Y a-t-il un corbeau à la mairie de Bordeaux ? Les élus de la majorité ont reçu en début de semaine un texte caustique brocardant l'équipe municipale, les rivalités entre élus et même la vie privée d'un adjoint de Pierre Hurmic. Si l'histoire ne fait pas rire au sein de l'entourage du maire, certains membres de l'opposition sollicités par France Bleu Gironde confessent qu'ils "en rigolent encore".

"Le Pilier de la tutelle", "La femme du boulanger"

L'affaire, comme le révèle nos confrères de Sud-Ouest , a débuté lundi. Ce jour-là, veille de séance du conseil municipal, alors que les présidents des différents groupes politiques se réunissent, les élus de la majorité découvrent dans chacune de leur boîte de courrier une lettre cachetée contenant la fameuse feuille satirique.

"Ça rappelle les rubriques de la Mare au Canard du Canard Enchaîné ou le Tire-bouchon de Sud-Ouest" (un élu de l'opposition)

Entre le titre "L'Informé du Palais" et une caricature de Pierre Hurmic surmontée de trois points d'interrogation, une citation de Montaigne est mise en exergue : "Messieurs de Bordeaux m'élurent maire alors que j'étais éloigné d'une telle pensée..." Une série de courtes brèves raille ensuite les jeux d'influence au sein de la majorité, entre "Un carnet à nos chers disparus" qui énumère la liste des élus ayant quitté le navire, de gré ou de force, et une rubrique plus graveleuse, "La Femme du boulanger", où le mystérieux auteur se gausse de la vie privée d'un maire-adjoint.

"C'est quelqu'un de bien renseigné"

"Nous, on a rien reçu", déclare Nicolas Florian, l'ancien maire Les Républicains de Bordeaux et chef de file de l'opposition de droite au conseil municipal. Dès le lendemain de la conférence des présidents de groupe, la feuille satirique a cependant circulé entre les élus. "Moi, ça m'a plutôt fait marrer", reconnaît le patron du groupe Bordeaux Ensemble.

"Un texte bien écrit", renchérit son camarade Pierre de Gaétan Njikam. "On en rigole encore ! Ça révèle les tâtonnements de la majorité et l'ambiance assez bizarre qui doit régner entre les principaux piliers de cette majorité". Du côté de l'opposition LREM, certains à l'instar de Anne Fahmy, estiment que "des passages (du texte) font sourire".

"Pas de commentaire" de la mairie

Contacté par France Bleu Gironde, le maire Pierre Hurmic déplore, par la voix de son entourage, des "propos calomnieux". "C'est totalement pitoyable et assez triste pour la démocratie", ajoute Marik Fetouh, conseiller municipal d'opposition. "Je n'aime pas les dénonciations anonymes et la vie sexuelle des élus, que ce soit vrai ou pas, ne regarde qu'eux", rappelle l'élu de Bordeaux Ensemble.