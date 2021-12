Boucles de la Mayenne : le département donnera davantage en 2022

Le conseil départemental de la Mayenne a voté une subvention en hausse pour l'édition des Boucles de la Mayenne l'an prochain. Une course cycliste de dimension internationale, suivie par près de deux millions de téléspectateurs en 2021.

La course des Boucles de la Mayenne grandit, les subventions aussi. Ce vendredi 10 décembre 2021, le conseil départemental a voté, lors de l'examen du budget primitif 2022, un soutien financier de 184.600 euros pour l'édition l'an prochain.

Les Boucles de la Mayenne sont inscrites au calendrier de l'Union Cycliste Internationale (catégorie Pro-séries) et rassemble près de 120 coureurs chaque année. En 2021, la subvention pour cet évènement sportif majeur du département s'établissait à 154.600 euros. Le groupe minoritaire "Pour la Mayenne Ecologique et Solidaire" s'est abstenu sur l'ensemble de la mission Sport, et s'est étonné que les subventions à l'évènement soient en augmentation constante "depuis trois ou quatre ans".

1,9 millions de téléspectateurs ont suivi la course cette année sur la chaîne L'Equipe 21. Une course pour laquelle France Bleu Mayenne est le seul média audiovisuel à commenter en intégralité.

L'édition 2022 des Boucles de la Mayenne aura lieu du 26 au 29 mai prochain.