Bourg-Argental : le maire porte plainte pour diffamation après une polémique sur une statue de Jeanne d'Arc

Le maire de Bourg-Argental (Loire) porte plainte contre plusieurs médias à tendance identitaire (Valeurs actuelles et Riposte Laïque), mais aussi contre l'auteur d'une pétition en ligne, pour diffamation et injures publiques, suite à des articles sur une polémique dans la commune du Pilat autour d'une statue de Jeanne d'Arc.

Un collectif et des élus de droite indignés

Pour Stéphane Heyraud , les articles le concernant sous-entendraient une "volonté politique et idéologique" de sa part de "supprimer les monuments se rattachant au passé historique et chrétien de la France". En l'occurrence, une croix de mission et une statue de Jeanne-d'Arc, enlevées en janvier 2023 par la municipalité d'un square qui doit être réaménagé. Le maire assure que les deux monuments n'ont été enlevés que temporairement, ce que conteste un collectif de citoyens et certains élus de droite.

Le collectif des Bourguisans fidèles, estime que les travaux entrepris en ce début d'année 2023 par la commune de Bourg-Argental ne sont qu'un "prétexte" pour déboulonner la croix de mission et la statue de Jeanne d'Arc installées au square Louis Jarrosson, et pour "exclure de l'espace public" ces deux monuments qui "font partie du patrimoine de [la] commune". C'est que qu'on peut lire sur la pétition en ligne lancée par le collectif. L'auteur du texte, Tristan de Closmadeuc, a été candidat aux municipales à Burdignes - à quelques kilomètres de Bourg-Argental - en 2020 et également candidat aux départementale 2015 dans le Pilat pour le Front national. Plusieurs élus du Rassemblement national, comme la conseillère régionale Isabelle Surply, étaient d'ailleurs à ses côtés fin janvier pour un rassemblement organisé à Bourg-Argental pour dénoncer la disparition de la croix et de la statue.

Maintien dans l'espace public

Des élus de droite ont également fait part de leur indignation. Des élus de la région Auvergne-Rhône-Alpes , mais aussi le maire Les Républicains d'Orléans, ville indissociable de Jeanne D'arc. Il dénonce dans une tribune parue dans Le Figaro début février, "un déboulonnage par ignorance".

L'affaire fait également l'objet d'articles dans la presse identitaire, et c'est suite à ces parutions que le maire de Bourg-Argental décide de porter plainte. Stéphane Heyraud se défend de vouloir mettre le patrimoine en péril, encore moins pour des raisons idéologiques. Il assure qu'une concertation a été menée en 2022, notamment avec l'association d'histoire locale Les Amis de Bourg-Argental pour la statue. Mais aussi avec la paroisse et le diocèse de Saint-Étienne pour la croix de mission. Selon lui, le dossier n'a suscité aucun émoi pendant cette concertation. Il ajoute que les deux monuments ont vocation à rester dans l'espace public, comme cela est précisé dans le magazine municipal de janvier 2023 . Leur emplacement sera décidé ultérieurement en conseil municipal.

Des explications insuffisantes aux yeux du collectif des Bourguisans fidèles. Il appelle à un nouveau rassemblement, samedi 11 février à 15 heures sur la place du marché de Bourg-Argental, au nom de la sauvegarde du patrimoine.