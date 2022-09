Bourg-lès-Valence boycotte à son tour la retransmission du Mondial de foot au Qatar

La Halle des Trois Sources à Bourg-lès-Valence vibre des chants des supporters à chaque grande compétition de football. Ce ne sera pas le cas pour le Mondial au Qatar à partir du 20 novembre. La municipalité a décidé de boycotter la diffusion des matchs pour protester contre les conditions d'organisation "absolument désastreuses" de l'épreuve. Sur le plan humain avec les morts sur les chantiers d'édification des stades. Et sur le plan environnemental.

"On est dans la démesure" précise la maire LR de Bourg-lès-Valence Marlène Mourier. "Le monde entier est confronté au défi du réchauffement climatique, nous-mêmes réfléchissons à des économies d'énergie drastiques sur l'éclairage public et les illuminations de Noël, chacun subit la crise énergétique et doit faire un effort de sobriété et là, au Qatar, on est dans la débauche d'énergie pour faire fonctionner des climatiseurs géants".

Si Marlène Mourier est la première maire de la Drôme à annoncer cette décision symbolique, elle a été précédée par un maire en Ardèche, le maire LR de Chomérac.