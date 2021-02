Bourges : 150 personnes manifestent pour la réouverture des lieux culturels

150 personnes ont répondu à l'appel des acteurs culturels berruyers, de la municipalité et du maire de Bourges pour la réouverture des lieux culturels. Le collectif met en lumière les conséquences néfastes de ces fermetures sur le public et les artistes.

150 manifestants se sont réunis ce samedi après-midi devant la Maison culturelle de Bourges pour demander la réouverture des lieux culturels.

L'appel à manifester a été lancé par le collectif "Debouts de la culture", composé d'acteurs culturels berruyers ainsi que du maire et de la municipalité de Bourges. Les participants s'inquiètent des conséquences des fermetures des musées, salles d'exposition, théâtres pour "les publics de tous horizons, notamment des scolaires" et de l'avenir des "artistes et professionnels de la culture" pour qui "l'absence de perspective nourrit le désespoir".

La manifestation s'est déroulée en musique - Thibaud Dumaine

"La situation n'a que trop duré (...) En responsabilité et en respectant les mesures barrières et sanitaires indispensables (...) nous demandons la réouverture de tous les lieux de culture", exige le collectif dans un communiqué.