Bourges accueille le 89ème congrès des Départements du 16 au 18 octobre

Bourges, France

Pendant trois jours, du 16 au 18 octobre, 78 présidents de départements se retrouvent dans le Cher, à Bourges. C'est le 89ème congrès des Départements. Tous dîneront ensemble ce mercredi soir. Le congrès sera réellement ouvert jeudi matin et se terminera vendredi à la mi-journée.

Plusieurs dossiers sources de tensions avec le gouvernement

Dans le programme officiel, plusieurs tables rondes sont prévues. Et puis trois ateliers vont être organisés jeudi après-midi. Le premier a pour thématique "la jeunesse et l'attractivité des territoires". Le second portera sur la place des départements "acteurs à part entière de la sécurité". Enfin, le troisième atelier abordera la question de "la mobilité, une priorité pour nos concitoyens".

Mais beaucoup d'autres sujets seront posés sur la table. La thématique la plus sensible est sans doute celle du retour (ou pas) à 90 km/h sur les routes secondaires. La limitation à 80 a été un motif de grogne des élus locaux contre le gouvernement. Pour l'instant, le département de l'Indre est favorable à un retour à 90 sur certains axes. Mais aucune décision n'a été prise. L'idée est la même dans le Cher.

Et puis, inévitablement, la question de la fiscalité sera centrale. Le projet de loi de finances pour l'année 2020 est clair : l'État souhaite percevoir la taxe sur le foncier bâti. C'est une manne financière conséquente pour les départements, à hauteur de 13 milliards d'euros chaque année. L'État souhaite prélever ce montant pour le verser aux communes, en signe de compensation après la décision de supprimer progressivement la taxe d'habitation.