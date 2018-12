Bourges : budget toujours contraint pour le département du Cher

Bourges, France

Comme les gilets jaunes, les élus du conseil départemental regrettent la disparition de trop nombreux services publics en territoire rural et le désengagement de l'état. Le gouvernement souhaite transférer aux communes les recettes de la taxe sur le foncier bâti. Au grand dam des départements qui en disposaient et pouvaient en fixer le taux. Comment bâtir un budget, s'insurge le président du département du Cher, Michel Autissier, si vous n'avez plus la main sur vos recettes : " Regardez le coût du rsa (on va passer la barre des 10.000 allocataires dans le Cher), cela devrait être compensé à l'euro près par l'état ! On en est loin. Le reste à charge pour les départements est toujours plus élevé. Evidemment que l'on ressent cette déconnexion. On est des élus de proximité. Pour la plupart, on a toujours agi sur le terrain, parfois au sein d'associations. Nous sommes une courroie de transmission. On n'ignore pas qu'il y a des gens qui peinent, mais on n'a pas le pouvoir d'augmenter le smic ou de réduire les taxes. On a que la capacité de ne pas les alourdir. "

Les élus du département du Cher ont voté une motion pour des états généraux de la ruralité. © Radio France - Michel Benoit

La motion votée par le conseil départemental du Cher réclame la reprise de relations de confiance entre l'état et les collectivités et une juste répartition des moyens aux territoires. Le département du Cher prévoit pour 2019 une nouvelle baisse de son budget de fonctionnement de 0,4 %,et une baisse des ses dépenses de 1,4 % hors dépenses sociales, sans réduire assure l'exécutif ses aides à la culture et aux associations.