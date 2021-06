Élections départementales : duel gauche-droite dans le canton 4 de Bourges

Dans le canton 4 de Bourges, Pierre Dedet et Martine Chicot, vont tenter de prendre le canton détenu par le vice président sortant, Jacques Fleury, peut-être futur président du département (associé à Véronique Fénoll). Bourges est repassé à gauche aux dernières municipales, Pierre Dedet , candidat sous la bannière Le Cher en commun (union de la gauche et écologistes) mise sur cette dynamique : " D'abord, il y a une dynamique qui a été créée pendant les élections municipales. Je suis moi-même conseiller municipal délégué dans l'équipe de Yann Galut. On inscrira notre action au conseil départemental dans le prolongement de notre vision pour la ville de Bourges. On veut plus de solidarité. Il y a des vraies priorités par rapport à la notion de service public. Pour nous, c'est très important. Le service public, c'est ce qui permet de protéger la population et notamment les plus faibles. A ce titre, les agents du département n'ont pas forcément été très bien traités durant la dernière mandature. On veut agir aussi au niveau des collèges. Il faut un vaste plan de rénovation et de végétalisation comme la ville de Bourges le fait pour les écoles. Développer le bio et le circuit court à la cantine. Insister également sur la culture et le tourisme, deux responsabilités du conseil départemental qui peuvent améliorer notre attractivité. "