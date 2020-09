Bourges : Pascal Blanc, s'explique sur sa non campagne au second tour des municipales

L'union de la gauche, avait permis au socialiste Yann Galut de remporter la mairie de Bourges. la division avait perdu la droite. Pascal Blanc qui ne sera pas candidat aux départementales, affirme n'avoir aucune amertume... mais il aura certainement de la mémoire. L'ancien maire de Bourges a repris son travail d'ingénieur depuis le 1er Juillet, chez MBDA. Il ne s'était présenté qu'en 19 eme place sur la liste d'union de la droite emmenée par son ancien adjoint, Philippe Mousny (LR). C'est une des raisons de sa non campagne au second tour, mais pas la seule : " J'ai accepté de figurer en 19 eme place, parce que je ne voulais pas apparaître comme celui qui aurait été le responsable de la défaite. Je ne voulais pas qu'on perde la ville. Je me suis souvenu de l'échec de Raymond Boisdé en 1977, qui avait perdu à cause de cette division. En plus, cela aurait sonné vraiment faux de faire campagne aux côtés de Philippe Mousny. On ne peut pas avoir tapé sur un concurrent avant la campagne, pendant la campagne et jusqu'à la veille du premier tour et ensuite expliquer aux électeurs que comme par hasard, un peu avant le deuxième tour, on s'embrasse sur la bouche. Il ne faut pas prendre les citoyens pour des idiots. Et puis, on avait décidé de faire une photo ensemble avec Philippe Mousny pour qu'elle apparaisse sur les panneaux d'affichage. Vous l'avez vue cette affiche ? Donc, on bout d'un moment, on n'a pas envie de s'impliquer plus que cela. Il ne faut pas me prendre que pour un jambon ! "

Pascal Blanc ne sera pas candidat aux élections départementales l'année prochaine. © Radio France - Michel Benoit

Pascal Blanc explique avoir été victime d'un "Triumvirat" : une union des Républicains, de la République En Marche, et de quelques uns de ses adjoints, contre lui... et il met en garde son ami, Michel Autissier, président LR du conseil départemental du Cher alors que les élections départementales sont prévues en mars prochain : " Les Berruyers qui sont allés voter ont peut-être fait ce choix de sanctionner Pascal Blanc... mais au delà de cela il y a eu une vraie conspiration, une machination orchestrée notamment par les Républicains et La République en Marche qui avaient pour objectif de faire de l'anti Blanc. C'est une stratégie perdante à court terme pour moi, peut-être gagnante à moyen terme, je n'en sais rien. Et j'espère qu'il ne va pas se passer la même chose pour les prochaines départementales. J'ai beaucoup d'inquiétude sur le sujet. D'abord, d'avoir perdu Bourges, je pense que cela rend les choses compliquées. Et puis le président actuel du département qui se dit un pied chez LR et un pied dehors, je ne suis pas sûr que cela rentre dans le formatage des Républicains tels qu'ils sont aujourd'hui. J'espère me tromper mais j'ai des craintes qu'il puisse se passer la même chose au mois de mars prochain pour lui."