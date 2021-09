Bourges : l'opposition municipale dénonce beaucoup de paroles, mais peu d'action du nouveau maire

A Bourges, le principal groupe d'opposition municipale sort de sa réserve après un an et demi de gestion de la ville par l'équipe d'union de la gauche et écologiste de Yann Galut. Les conseillers du groupe " Un Pacte pour Bourges " adressent quelques cartons jaunes.

Après un an et demi de gestion de la ville de Bourges par l'équipe d'union de la gauche et écologiste de Yann Galut, le groupe d'opposition municipale du groupe "Un Pacte pour Bourges" adressent quelques cartons jaune à la nouvelle équipe. Les sept conseillers (sur 11 conseillers d'opposition) décernent, certes, des bons points comme la fusion des clubs de foot de la ville ou l'évolution des nuits lumière. Ils se montrent en revanche très circonspects sur la gestion du centre ville.

Beaucoup de communication à leurs yeux, mais pas grand chose de concret pour le moment, selon eux : " On se rend bien compte que tout ce qu'avait promis le candidat Yann Galut, le maire Yann Galut s'aperçoit que ce sera très compliqué à mettre en place. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il annonce des tours de vis dans les finances, des glissements de dix à quinze ans sur les projets. On a toujours une ville qui est sale. Yann Galut avait pourtant porté un conteneur place Cujas, il y a un an, en disant que la ville désormais serait propre. Une belle action de communication ! Mais où est l'action ? Le maire, dans la première édition des "Nouvelles de Bourges " avait rappelé le catalogue des différentes amendes qu'il avait la possibilité d'appliquer, que ce soit pour les excréments de chien, les détritus, etc... Aujourd'hui, à quoi cela a t-il servi ? Quand vous avez des dépôts sauvages qui sont faits sous des caméras de surveillance, on peut identifier les gens, les véhicules. Des actions pourraient être menées pour maintenir un niveau de propreté dans la ville. "

Philippe Mousny et Philippe Trojan, conseillers municipaux d'opposition à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

L'opposition dénonce les effets de manche du nouveau maire de Bourges. Plus grave, selon Philippe Mousny, le maire s'y est très mal pris dans le départ de la FNAC du centre ville : " Certes, la FNAC n'aurait jamais fait marche arrière, mais vouloir discuter avec quelqu'un en le traitant de voyou, en l'accusant d'avoir déclaré la guerre, je ne pense pas que ce soit la bonne méthode pour arriver à un consensus. A la façon dont le maire a agi, nous savons que plusieurs enseignes, susceptibles de venir en centre ville ont été effrayées."

Bref, Yann Galut c'est beaucoup de bla-bla mais peu de résultats : illustration avec la candidature de Bourges comme capitale européenne de la culture : "Le musée du Berry, aujourd'hui, il est fermé" reprend Philippe Mousny. "La commission de sécurité avait simplement demandé la protection des réserves, pas la fermeture du musée. Un maire volontaire pour être capitale européenne de la culture en 2028, et qui ferme un musée en 2021, cela nous paraît contradictoire. C'est l'image que nous avons de ce bilan : des annonces, et des contradictions." La mairie avait justifié la fermeture du musée du Berry par le risque d'incendie trop élevé qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour les agents du musée et les visiteurs. L'opposition qui dénonce plus globalement un manque de vision pour la ville de la majorité actuelle.