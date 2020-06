Bourges : la maison de santé du Prado ouvrira plus tôt que prévu

Dans ce contexte, le maire de Bourges, Pascal Blanc vient d'annoncer que la maison de santé pluridisciplinaire, prévue au Prado, va ouvrir dès cet été, avec plus d'un an et demi d'avance : " Quatre nouveaux médecins vont arriver progressivement, et ce n'est pas du recyclage. Ce sont des nouveaux médecins qui seront présents à Bourges, dont le dernier, courant septembre, donc cela va s'étaler pendant l'été. Il s'agit de trois généralistes et un spécialiste. C'est très intéressant et c'est un début puisqu'on a d'autres touches." Pascal Blanc, qui vise la présidence de la communauté d'agglomération si la liste de Philippe Mousny, son ancien adjoint l'emporte, se défend de tout calcul électoral : " Quand on a la chance ou l'honneur d'avoir des fonctions telles que celles que j'occupe encore pour quelques jours, on n'est jamais en calcul. En tout cas, je ne suis pas dans cette position. On doit tout simplement servir les autres. C'est l'altruisme qui est présent dans mes gènes. Moi, je travaille pour les Berruyers."

Pascal Blanc, maire sortant de Bourges © Radio France - Michel Benoit

La ville offre une prime de 20.000 euros à tout médecin qui vient s'installer. Mais si ce dossier se concrétise plus tôt, c'est aussi grâce au bailleur social France Loire qui aménage une partie des locaux temporaires : " Cet engagement de France Loire a été très important, insiste le docteur François Molimard, l'un des médecins à l'origine de la maison de santé du prado. C'est ce qui a permis de préparer l'activité de jeunes médecins pour le mois de septembre et donc d'avancer d'un an et demi l'installation de ces jeunes médecins dans notre ville." En septembre, un dermatologue s'installera également au Prado dans cette Maison de Santé pluridisciplinaire. Trois infirmiers y sont également prévus et un spécialiste, à confirmer.

Philippe Mousny, candidat de la droite et du centre à Bourges, entouré de certaines colistières. © Radio France - Michel Benoit

De quoi renforcer l'attractivité de Bourges : Philippe Mousny, tête de liste de la droite et du centre, veut se battre sur cette question : " Un sondage indique que quasiment un parisien sur deux souhaiterait aller vivre en dehors de Paris. Et bien , je leur dis, venez vivre à Bourges, dans une ville à taille humaine avec un magnifique patrimoine et seulement à deux heures de Paris. On est prêt à vous accueillir et à mettre à votre disposition des espaces de co-working. Vous prendrez le train un jour ou deux par semaine pour aller à Paris, mais le reste du temps vous travaillerez à Bourges et vous profiterez de notre qualité de vie." La concurrence s'annonce rude avec la façade atlantique, la mer et son TGV...