Bourges : la rénovation de la ville prendra plus de temps que prévu

Le maire de Bourges, Yann Galut, fait sa rentrée politique : l'occasion de dresser un bilan, après un peu plus d'un an de gestion de la ville par la nouvelle municipalité de gauche. Yann Galut maintient son cap mais repousse l'échéance. La rénovation de la ville s'étendra sur 15 ans, affirme l'élu.

"Ma priorité, c'est Bourges. Je ne m'engage pas sur le terrain national". Yann Galut ne briguera donc pas de mandat de député l'année prochaine. Le maire de Bourges qui affirme qu'il ne parrainera pas forcément un candidat socialiste à la présidentielle. Ce sera quelqu'un de gauche, éventuellement écologiste. Yann Galut a fait sa rentrée politique, L'occasion de dresser un bilan, après un peu plus d'un an de gestion de la ville par la nouvelle municipalité de gauche.

"On a réveillé Bourges", se targue Yann Galut, même si le maire reconnait que dix ans ne suffiront pas pour rénover la ville. Un budget de 60 millions d'euros. Il faudra compter quinze ans. La faute au Covid assure Yann Galut. Le virus a déjà coûté cinq millions à la ville, et il faudra ajouter 1,5 million d'ici la fin de l'année. Yann Galut reconnait un échec : la fermeture de la Fnac en centre-ville, mais s'attribue deux réussites : la fusion des deux clubs de foot et le chantier des Forestines qui a démarré. Ses projets : requalifier le parc des Gibjoncs, rendre le lac d'Auron plus attrayant : pourquoi pas des paddles, des pédalos en 2023, voire une guinguette. Prochaine bataille : le maintien de l'école nationale supérieure d'arts de Bourges en centre ville...