Bourges : le maire n'augmentera plus les impôts !

Les impôts n'augmenteront plus à Bourges d'ici la fin du mandat de Pascal Blanc en 2020 : c'est que qu'a indiqué le maire de Bourges, lors de ses voeux à la presse.

Les taux d'imposition avaient augmenté de 9% l'an dernier pour remédier à la baisse des dotations. La gestion particulièrement serrée de la ville a eu des effets positifs et le recours à une nouvelle hausse des impôts locaux n'est donc plus envisagé à Bourges.

La future maison de la culture de Bourges © Radio France - Michel Benoit

"Ca va mieux" a indiqué le maire de Bourges : les objectifs d'économies ont même été dépassés en 2016. Pascal Blanc écarte donc toute nouvelle hausse d'impôts, même s'il faudra continuer d'économiser 1 à 2 millions d'euros par an pour les trois années à venir. La ville de Bourges a réduit son endettement l'an dernier. Le maire n'est pas entré dans le détail des chiffres : ils seront dévoilés lors d'une réunion publique le 31 janvier. La ville maintiendra son niveau d'investissement dans le budget qui sera voté en mars avec l'objectif de commencer les travaux de la nouvelle maison de la culture début 2018. Gros investissements aussi dans les quartiers avec le plan de renouvellement urbain. L'agglomération Bourges Plus investira 200 millions d'euros d'ici 2020. Au programme : une nouvelle station d'épuration et un équipement structurant : centre des congrès ou centre ludique aquatique. Une étude, en juin prochain, éclairera le choix des élus.