Bourges : les écologistes lancent leur campagne pour la présidentielle

C'est l'adjointe au maire de Bourges, Catherine Menguy qui sera la référente départementale de la candidature écologiste à la présidentielle. La gauche qui part divisée a peu de chance d'être présente au second tour... S'il faut s'unir c'est sous la bannière écologiste, clame Catherine Menguy : " Aujourd'hui, la préoccupation écologiste est en tête des préoccupations de nombreux habitants, donc il faut un écologiste à la tête de l'exécutif de ce pays. Le réchauffement climatique, la pollution, les pandémies, tout est lié à l'écologie. Alors vous ne pouvez pas faire une politique écologiste sans un volet social. Ce sont les plus précaires, les premiers impactés et ce ne sont pas eux qui polluent le plus. Il faut donc porter l'écologie et elle ne peut se faire sans une certaine solidarité. Je dirais même sans égalité. On est dans une société de plus en plus inégalitaire où les riches sont toujours plus riches, et les pauvres restent pauvres. ce n'est plus possible."

Yannick Jadot sera le candidat des verts à la présidentielle © Radio France - Michel Benoit

Yannick Jadot président ? Qu'est-ce que ça changerait dans le Cher ? Catherine Menguy assure que l'agrandissement de l'échangeur autoroutier de Bourges ne serait pas remis en cause : " L'agrandissement de l'échangeur à Bourges et pour des raisons de sécurité, il y a nécessité de le faire. Yannick Jadot, ça changera surtout les choses pour les étudiants par exemple avec le revenu qu'on versera aux plus de 18 ans. C'est concret cela. On fléchera les crédits de l'état vers les projets vertueux. Dans le Cher, je pense qu'il vaut mieux aider l'irrigation des pommiers ou les projets des maraîchers, plutôt que favoriser l'irrigation du maïs qui servira à faire du carton ou qui terminera dans des composteurs. On veut _promouvoir un accompagnement vers une agriculture plus vertueuse_. On mettra une TVA à zéro sur les produits bio pour les rendre plus accessibles Et on taxera les produits en fonction de l'empreinte carbone. "