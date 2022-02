Bourges : " les jours heureux " promis par les communistes pour la présidentielle

Les sympathisants communistes vont multiplier les réunions, et les distributions de tracts à la sortie des usines d'ici le mois d'avril. Le Parti Communiste n'avait plus eu de candidat issu de ses rangs depuis 2007 à la présidentielle. Le PC est même devant le PS dans certains sondages avec 4 % d'intentions de vote. Reste à exister face à la France Insoumise de Jean-Luc Mélanchon. Pour Jean-Pierre Plansson, l'un des animateurs du comité " Les Jours Heureux " de l'agglomération de Bourges, il y a des différences importantes : " Le titre de comité des jours heureux a été choisi parce que cela nous renvoie à nos racines, la résistance qui a permis des avancées sociales très importantes , comme la sécurité sociale, entre autres. Les communistes y ont largement contribué. On veut faire redécouvrir notre parti notamment à ceux qui s'étaient écartés du vote. Et on se démarque par rapport aux Insoumis sur de nombreuses idées. Par exemple sur les salaires, je trouve que Mélanchon est un peu modéré alors qu'il y a possibilité d'augmenter les salaires beaucoup plus qu'il ne le propose. En ce qui concerne la sécurité sociale, nous disons qu'il faut s'en prendre aux profits alors que Mélanchon propose une augmentation de la CSG. Nous, nous sommes pour la suppression de la CSG. Et puis sur les questions énergétiques, dire qu'on va remplacer les centrales nucléaires par des éoliennes et du photovoltaïque, c'est vraiment mentir aux gens. On ne peut pas réindustrialiser la France avec seulement ces énergies renouvelables. Cela nous distingue des autres." Le comité des jours heureux de l'agglomération de Bourges a notamment prévu une série de rencontres en février et mars.