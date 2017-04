A Bourges, les résultats des élections sont très rapides

Les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 19h00 partout en France (voire 20h pour certaines grandes villes). C'est une heure de plus par rapport à d'habitude et cela complique d'autant l'annonce des résultats. Il n'est pas certain que l'on connaitra les deux finalistes dès 20H00.

Voter une heure plus tard partout en France, c'est un vrai souci pour les journalistes et les instituts de sondage qui n'auront sans doute pas de résultats suffisamment fiables pour annoncer, comme le veut la coutume, dès 20H les deux finalistes de la présidentielle. Un casse-tête qui pourrait être résolu si l'usage des machines à voter était étendu. Comme à Bourges depuis 2004. Une fois les bureaux de vote fermés, il ne faut que quelques minutes pour connaitre le verdict des urnes. Pourtant seule une soixantaine de villes utilisent ces machines à voter. Danielle Serre, adjointe au maire chargée de l'administration générale, est très satisfaite de cet investissement (une machine vaut environ 4000 euros) : "Il n'y a plus de bulletins papier, c'est un casse-tête en moins pour les responsables de bureaux de vote !"

La cassette de chaque machine à voter est ramenée en mairie après le vote : c'est elle qui contient les informations et le verdict des urnes © Radio France - ville de Bourges

Pour voter, c'est assez simple, il suffit de repérer le numéro du candidat puis de le taper sur un clavier et de valider. "C'est même plus rapide que de glisser son bulletin dans une enveloppe puis dans l'urne" affirme l'adjointe au maire. Bourges a investi dans une soixantaine de machines à voter. Il ne faut que quelques minutes pour connaitre les résultats. Il est bien sûr possible de voter blanc. Ce procédé a un autre avantage : il n'y a plus de contestation possible sur les bulletins nuls, puisqu'il n'y en a pas !

Un bureau de vote à Bourges, équipé de machine à voter © Radio France - ville de Bourges

Et pourtant certaines villes ont abandonné depuis 2007 ce procédé face à la méfiance qu'elles inspiraient à certains électeurs. "On ne les aime pas ! explique cette vieille dame, on n'est jamais sûr que la machine n'a pas été trafiquée !". Danielle Serre se veut rassurante : "certes, il faut programmer les machines, cela peut susciter des fantasmes, mais ensuite elles sont testées en présence des représentants des candidats et mises sous scellés pour éviter toute intervention intempestive ". La maintenance de ces machines à voter coutera 36.000 euros à la ville de Bourges, cette année.