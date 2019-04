Bourges : Manuel Bompard (LFI) en appelle aux abstentionnistes

Les élections européennes, c'est dans un peu plus de trois semaines (le 26 mai) : dernière ligne droite pour les candidats. Manuel Bompard et Leila Chaibi, respectivement numéros deux et trois sur la liste de la France Insoumise ont animé une réunion à Bourges ce mardi soir.

Bourges, France

Le parti de Jean-Luc Mélanchon lance un appel aux abstentionnistes (ils sont traditionnellement nombreux aux élections européennes) : pour Manuel Bompard, ces élections peuvent être l'occasion de délivrer deux messages. L'un pour sanctionner Emmanuel Macron, l'autre pour stopper la dérive libérale de l'Europe : " Les citoyennes, les citoyens ont l'opportunité d'envoyer un message clair de rejet de la politique gouvernementale. Puisqu'on ne leur demande pas leur avis, qu'on ne met pas en place de référendum, ces élections européennes doivent servir à se prononcer sur la politique mise en place dans ce pays depuis deux ans. Le deuxième message, il consiste à envoyer au parlement européen des élus de combat, des gens qui mèneront des batailles, qui défendront les services publics, qui voteront contre les accords de libre échange, qui défendront l'écologie et le climat, qui refuseront le dumping social et agiront pour l'harmonisation sociale et fiscale en Europe, contre la fraude et l'évasion fiscale. Il y a beaucoup de choses à faire au parlement européen et la France Insoumise s'engage à avoir des parlementaires qui ne se laisseront pas faire, qui ne se laisseront pas marcher sur les pieds par les lobbys et qui se battront pied à pied pour défendre les intérêts du peuple au parlement européen."