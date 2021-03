Bourges : Michel Autissier, candidat ou pas pour les élections départementales ?

La rumeur est persistante depuis plusieurs mois et notamment depuis les dernières municipales. Michel Autissier est élu sur le canton d'Aubigny sur Nère, mais la candidature de son gendre à la mairie sur une liste contre Laurence Rénier, elle aussi pourtant Les Républicains, a laissé des traces. Laurence Rénier a été réélue haut la main et il se dit que si Michel Autissier se représentait, il pourrait affronter une candidature dissidente à droite. De quoi affaiblir la position électorale de ce médecin à la retraité, âgé de 72 ans. Michel Autissier, tout au long de son mandat a mené deux actions prioritaires : désendetter le département en diminuant les coûts de fonctionnement notamment, et organiser un maillage du territoire en créant des pôles de centralité. Une vingtaine de communes où sont regroupés les principaux services, afin de lutter contre la désertification. Un élu de terrain, qui ne cesse de vilipender le centralisme parisien, et aux réparties parfois cinglantes.

