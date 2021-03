Départementales dans le Cher : Michel Autissier n'y retourne pas

Michel Autissier ne briguera pas de second mandat à la tête du Département du Cher : l'élu l'a annoncé officiellement ce lundi. A 72 ans, Michel Autissier, selon son expression, a décidé " de cultiver son jardin " en profitant davantage de sa famille.

Michel Autissier, président (LR) du conseil départemental du Cher, compte profiter à l'avenir de sa retraite et de sa famille

Le président (LR) du Cher invoque également des raisons de santé, même si cela va beaucoup mieux aujourd'hui. Michel Autissier s'estime fier d'avoir remis de l'ordre dans les finances de la collectivité et estime qu'au moins quatre personnes seraient en position de lui succéder, si la droite l'emportait aux élections de juin. Il ne tranche cependant pas parmi Véronique Fenoll, Patrick Barnier, Daniel Fourré, et Jacques Fleury.

Michel Autissier affirme avoir pris sa décision dès septembre dernier, "37 ans de vie municipale (à Aubigny-sur-Nère), 23 ans de vie départementale, quelques problèmes de santé il y a trois ans surtout et puis l'envie de faire un peu autre chose. J'ai des enfants à Hong-Kong que je n'ai pas vus depuis 18 mois. Je pourrai y aller dès que ce sera autorisé. J'ai également une épouse qui m'a secondé largement depuis 30 an qui a aussi le droit d'avoir la présence rapprochée de son mari. J'ai un tas de choses à faire encore. Le temps de vivre et le temps de témoigner de vivre."

Le président sortant du Conseil départemental ajoute, "je pars sans regret sauf celui, habituel, de ne pas avoir pu aller au bout de tous les projets du département. J'espère bien que la droite va garder le département. Je me dis, au regard du bilan, que ce serait bien ingrat que ce ne soit pas notre équipe qui continue à développer les projets que nous avons lancés. Le redressement financier que nous avons opéré, le permet aujourd'hui. La droite part unie pour ces cantonales et cela devrait aider pour la victoire au mois de juin."