Présidentielle : à Bourges, Nathalie Arthaud, candidate Lutte Ouvrière, exhorte les "travailleurs" au combat

Une centaine de militants ont écouté la porte-parole de Lutte Ouvrière dans l'amphithéâtre du muséum de Bourges ce mardi soir. Lutte Ouvrière prône la prise du pouvoir par les travailleurs au terme d'un mouvement révolutionnaire. Sur le plan économique, Nathalie Arthaud réclame un Smic à 2.000 euros nets.

Nathalie Arthaud effectue sa troisième campagne présidentielle au nom de Lutte Ouvrière. © Radio France - Michel Benoit

C'est possible selon elle, l'argent est là, contrairement à ce que laissent croire le patronat. "Je pense que la première mesure que je prendrais, si j'arrivais au pouvoir, ce serait l'abolition du secret des affaires. On nous dit en permanence : où, Mme Arthaud, voulez-vous qu'on trouve l'argent pour financer l'augmentation des salaires ? Moi je dis qu'il faut aller le chercher là où il est. Donc, qu'on ouvre les comptabilités des grandes entreprises, de ces grandes multinationales, de ces grandes banques. Et on verrait où est l'argent pour le prendre. On augmenterait les salaires et on pourrait recruter pour partager le travail afin qu'il n'y ait plus de chômeurs. J'appelle au rapport de force. Le seul programme qui vaille pour le monde du travail, c'est un programme de lutte collective. Il faut renouer avec la conscience de ce que nous sommes, nous les travailleurs. Nous portons la société et nos intérêts doivent passer avant leurs dividendes, avant leurs profits. Et ça, ce sera un combat de tous les jours. C'est un vote de fierté ouvrière et de combativité aussi auquel j'appelle dans cette élection."