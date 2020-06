Bourges : ne manquez pas le débat Galut / Mousny sur France Bleu Berry

Nous serons en direct du palais d'Auron, en collaboration avec le Berry Républicain. Philippe Mousny, candidat de la droite et du centre, face à Yann Galut, tête de liste d'union de la gauche et des écologistes. Ils nous détailleront leurs principales idées.

Une demi heure pour évoquer les principaux thèmes de cette campagne du second tour, avant le vote dimanche prochain. À Bourges, où les jeux restent assez ouverts.

Les deux listes flirtent avec les 50 %

Si on additionne les scores du premier tour, les deux listes flirtent avec les 50 %. Une petit longueur d'avance à la liste d'union de la gauche et écologistes de Yann Galut : l'ancien député socialiste était arrivé en tête avec un peu plus de 32 % des voix. Il pourra compter sur les 17,3 % d'Irène Félix : soit un peu plus de 49 % des suffrages.

En face, fait exceptionnel, Philippe Mousny, ancien adjoint au maire et Pascal Blanc maire sortant de Bourges avaient obtenu un score strictement identique : 24,24 % des suffrages chacun, soit 3.418 voix. Les deux hommes se sont finalement unis. Les discussions ont été âpres. Ce qui les amène à un peu plus de 48 % pour ce second tour. Les deux camps vont chercher maintenant à convaincre les abstentionnistes (66 % au premier tour). Ce sera la clef de ce scrutin.

Nous les questionnerons notamment sur la fiscalité, les bus gratuits ou non, le 2eme échangeur autoroutier, le complexe aqualudique ou la maison de la culture. Des thèmes très concrets, sans langue de bois, on l'espère...