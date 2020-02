Municipales à Bourges : Pascal Blanc annonce 220 engagements de campagne

Bourges, France

Mardi soir, le maire sortant a exposé ses idées sur le thème de l'écologie et de l'environnement. Pascal Blanc (Mouvement radical, soutenu par LREM, Modem et UDI) était entouré par deux personnalités comme ce sera le cas, à chaque réunion : Serge Lepeltier, ancien maire de Bourges et ancien ministre de l'environnement, et Rémi Camus, l'aventurier très engagé pour la planète et natif de St-Doulchard. Pascal Blanc insiste : ces 220 engagements seront finançables, sinon, ils n'auraient pas été retenus : " 220 engagements précis et soutenables financièrement. L'expérience du mandat qui se termine m'a marqué (ndlr : le maire avait dû augmenter les impôts, contrairement à ses promesses de campagne) et je ne veux pas qu'on vende du vent comme certains de mes concurrents le font. Et parfois, j'organiserai des votations pour demander l'avis des berruyers sur certaines questions, mais à partir de propositions chiffrées. Par exemple sur l'instauration de la gratuité des transports, promise par certains candidats. Il faut savoir que cela aura un coût d'environ 2 millions d'euros par an et qu'il est impossible de demander aux entreprises de payer plus puisque le versement transport est déjà au maximum pour elles. Il ne faut pas être démagogique. Ceux qui vous disent le contraire, vous mentent."

Environ 150 personnes ont assisté à cette réunion du candidat Pascal Blanc © Radio France - Michel Benoit

Jeudi, ce programme sera distribué dans toutes les boites au lettres sur Bourges. Parmi les propositions : un îlot vert tous les 500 mètres dans la ville, rénover énergétiquement 2 écoles par an, 50 % de bio dans les cantines. Pascal Blanc s'engage sur l'arrivée de 15 nouveaux médecins en 2022 à Bourges. Le maire sortant créera une mutuelle solidaire territoriale pour que chaque berruyer soit couvert. Pour la sécurité, l'objectif de 200 caméras de vidéo protection, la création d'une brigade verte pour les marais. Et bien sûr poursuivre coeur de ville : 6 millions investis chaque année pour rénover le centre ville. Sur le plan économique, le maire de Bourges propose notamment de développer une filière de recyclage des batteries. Il organisera également un recensement de la population. L'élu " ne peut pas imaginer " que Bourges ait perdu 2.000 habitants comme l'indique l'Insee. Un chiffre que brandissent ses adversaires à l'élection, lui reprochant un manque d'ambition pour sa ville. Trois autres candidats se présentent à Bourges : Philippe Mousny (investi par LR), Yann Galut (liste de rassemblement de gauche) et Irène Félix (DVG).