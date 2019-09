Bourges : Pascal Blanc, pas encore candidat (officiellement) à sa succession à la mairie

Bourges, France

C'est un secret de polichinelle, mais Pascal Blanc qui a fait sa rentrée politique ce mercredi après un weekend passé à Bordeaux, à l'université d'été du Mouvement radical, n'a pas annoncé sa candidature pour les municipales de mars prochain. Il le fera d'ici la fin de l'année... En attendant, Pascal Blanc lance un appel à se rassembler derrière lui, mais refuse d'officialiser toute décision, tant qu'aucun accord n'aura été trouvé avec les instances nationales d'En Marche, mais pas seulement : " C'est vrai que la probabilité que je sois candidat, elle est relativement forte. J'en ai l'envie. Quand Serge Lepeltier a annoncé ses candidatures aux municipales, il l'a fait au mois de janvier. Et pour l'instant, il n'y a qu'un seul candidat déclaré. Il me semble tout à fait naturel de rassembler pour ces municipales, comme on l'a fait pour les Européennes, avec la République En Marche, avec la majorité présidentielle, de manière à ce que la France réussisse et qu'Emmanuel Macron et son gouvernement réussissent. La vision socio politique de la ville de Bourges, c'est une vision centriste. Que ce soit Agir, le Modem, l'UDI, et bien sûr En Marche, il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent."

Qui sera maire de Bourges au printemps 2020 ? © Radio France - Michel Benoit

Pour l'instant, seul le député LREM, François Cormier-Bouligeon a annoncé sa candidature à la mairie de Bourges, sans être investi officiellement par La République En Marche.