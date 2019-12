Bourges : Pascal Blanc présente ses premiers colistiers pour les municipales

Bourges, France

" Ce sont des nouveaux talents qui ont décidé de s'engager, insiste Pascal Blanc. Ils apporteront un regard neuf sur l'action politique que l'on pourra mener." Il est vrai qu'aucune de ces cinq personnes n'exerce de mandat d'élu. La plus marquée est sans doute Véronique Dunoyer, représentante de la droite libérale et sociale au sein du mouvement "Libres !" créée par l"ancienne ministre Valérie Pécresse, aujourd'hui présidente de la région Ile de France. On retrouve également Didier Noyer, le père du caporal Arthur Noyer, dont le meurtre en Savoie, avait consterné les Berruyers. Didier Noyer est retraité de la fonction publique hospitalière. Stéphanie Mousset, mère au foyer, Anne Sisounthone, auto-entrepreneuse et Marion Chatry, conseillère en insertion professionnelle, ont également décidé d'accompagner Pascal Blanc.

Pascal Blanc avait présenté il y a quelques jours sont directeur de campagne, Ludwig Speter-Lejeune © Radio France - Michel Benoit

Le maire sortant de Bourges annoncera sa liste complète, probablement autour du 20 février. On attend maintenant de savoir si Laurent Nunez, secrétaire d'état auprès du ministre de l'intérieur et natif de Bourges, rejoindra la liste " Passionnément Bourges " de Pascal Blanc. Un temps annoncé en Berry, puis à Marseille, et dernièrement à Paris, Laurent Nunez, pourrait dévoiler sa décision début janvier. Il y a quelques jours, Pascal Blanc avait présenté son directeur de campagne : Ludwig Speter-Lejeune. Ce professeur d'histoire-géographie du lycée Marguerite de Navarre, en disponibilité, travaille depuis 2017 comme attaché parlementaire du député LREM, Loïc Kervran.