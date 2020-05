Bourges : un conseil municipal en visio-conférence qui suscite un début de polémique

Philippe Mousny participera donc à la réunion de chez lui. L'ancien adjoint de Pascal Blanc souhaitait siéger en présentiel mais il n'y a pas été autorisé par le maire alors qu'il a obtenu 24,25 % des voix au premier tour des municipales et pourrait être le futur maire de Bourges... (le second tour à Bourges est en suspens pour l'instant). Seuls 15 élus siégeront physiquement dans la salle du conseil dont huit adjoints au maire chargés de présenter des délibérations et les représentants des groupes d'opposition. Or, Philippe Mousny ne représente aucun groupe. Il ne le conteste pas, mais alors s'étonne t-il, pourquoi autoriser un élu socialiste à siéger (Hugo Lefelle) alors que son groupe constitué en décembre dernier, n'est pas entériné dans le règlement intérieur du conseil municipal ? : " Je n'ai rien à reprocher à la présence de Mr Lefelle. Je constate simplement que d'un côté le règlement intérieur nous est opposé alors que, à contrario, il y a une dérogation que le maire accorde."

Un faux problème pour le maire de Bourges, Pascal Blanc, qui se réfère au procès-verbal du conseil municipal du 19 décembre dernier : " Dans le PV de ce conseil municipal, on voit effectivement la création de ce groupe puisque Mr Lefelle s'était exprimé au nom de ce groupe. Pourquoi Mr Mousny n'a t-il pas cherché à constitué un groupe en vue de ce conseil municipal. C'était tout à fait possible." Pas de quoi réchauffer le climat entre les deux anciens amis...

Irène Félix (ex PS), se félicité de la tenue de ce conseil alors que le dernier remonte à 5 mois : " Il est temps que la démocratie fonctionne à nouveau." ... Quant au communiste Jean-Michel Guérineau, il pointe quelques soucis dans la gestion du Covid à Bourges : " Tous les berruyers n'ont pas encore pu bénéficier des masques qui sont mis à leur disposition, alors que le déconfinement est engagé. Cela aurait pu être mieux. La responsabilité en revient au maire de Bourges mais aussi aux instances supérieures qui ont mis toutes les communes, et pas seulement la ville de Bourges, devant des situations compliquées." Sur les masques, la défaillance de l'état n'est plus à prouver en effet.

Parmi les points abordés, le déblocage d'un budget de 640.000 euros pour la construction d'un terrain d'entrainement synthétique au stade Jacques Rimbault risque de susciter le débat. Les élus seront appelés à entériner la gratuité des parking ouvragés qui sera prolongée jusqu'au 21 septembre, et l'exonération des droits de place sur les marchés ou d'exploitation des terrasses jusqu'au 31 août. Un manque à gagner de 145.000 euros pour la ville. Sachez que les horodateurs, en revanche reprennent progressivement du service à partir du 18 mai. Si vous souhaitez suivre ce conseil municipal de Bourges, il est retransmis dès 18H00, comme toujours sur internet (www.bourgestv.fr).