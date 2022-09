Bourges : vers la création d'un comité de défense de l'hôpital

Le Parti Communiste de Bourges lance la création d'un comité de défense de l'hôpital Jacques Coeur : 147 lits ont été fermés cet été, et 69 le sont toujours faute de médecins. Le service ORL (Oto-rhino-laryngologie) est également menacé puisqu'il ne reste plus qu'un chirurgien... La situation du centre hospitalier de Bourges continue donc de se dégrader. Le PC sonne l'heure de la mobilisation et de l'action. Ce comité de défense veut rassembler au delà des clivages politiques : " On veut rassembler le plus large possible, un maximum de citoyens, au delà des tendances politiques " explique Jean-Pierre Plansson, secrétaire de la section communiste de Bourges. " On lance un appel aux maires de l'agglomération de Bourges. Il y a quelques mois, les maires de Vierzon (communiste), de Bourges ( ex PS) et Saint-Amand-Montrond (LR) ont signé une plainte commune pour mise en danger de la vie d'autrui. Cela prouve qu'on peut tout se retrouver pour la défense de l'hôpital public. On prendra notre place dans ce comité mais pas plus. On n'a pas d'oeillères."

Jean-Pierre Plansson, secrétaire de la section communiste de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le Parti Communiste souhaite que le gouvernement soit plus directif et instaure enfin des mesures de coercition pour réguler l'installation des médecins et les orienter vers les zones les plus tendues : " Un médecin, c'est comme un enseignant " estime Jean-Pierre Plansson. " Sa formation coûte à la collectivité. Un professeur est nommé géographiquement en fonction de son classement au concours. Il faut faire la même chose pour les médecins et arrêter de mégoter. Je sais que cela heurte une partie de la corporation, mais je connais des médecins qui y sont favorables aussi. Il faut engager le débat et être volontariste en ce domaine. On a assez tardé. Le déconventionnement des médecins dans les zones les plus favorisées, ce n'est pas suffisant." Ce comité de défense du centre hospitalier de Bourges sera officiellement créé le 22 octobre lors d'une conférence débat, à Bourges (salle des fêtes de la chancellerie).