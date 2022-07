Bourges : vers un rapprochement entre l'Indre et le Cher ?

Le retour d'un serpent de mer : ce fameux rapprochement entre les départements du Cher et de l'Indre pour former le département du Berry. Alors, on n'en est pas encore là puisque l'idée a le don d'en exaspérer certains... mais une pétition a été lancée sur internet.

Christine Cheze Dho, élu municipale à Bourges et membre du CESER (Conseil Economique, Social et Environnemental Régional), vient de lancer une pétition sur le site Change.org : le manifeste Berry. Son but est d'obtenir 4.000 signatures. Ce seuil permettra d'entamer une commission de réflexion au Ceser pour créer peut-être une dynamique sur cette question. Les révolutionnaires de 1789 avaient déjà songé à créer un département du Berry, mais y avaient renoncé ! Aujourd'hui, Christine Cheze Dho veut juste initier une réflexion pour créer des synergies. Pas question d'évoquer une fusion administrative : " Certains prennent peur et ont des réactions assez vives à l'évocation de ce mot de fusion. Le sujet n'est pas de provoquer, mais plutôt d'amener à réfléchir objectivement. "

La pétition Manifeste Berry, sur Change.org © Radio France - Michel Benoit

Les deux départements souffrent d'une baisse démographique, d'un manque de médecins, de dessertes routières ou ferroviaires à améliorer... et surtout ont besoin d'exister face à l'axe ligérien : Orléans/Tours, les deux grosses agglomérations régionales. Cette démarche vise aussi à peser sur les élus locaux, très frileux sur le sujet : " Si nous arrivons à démontrer aux élus que ces sujets communs sont intéressants et qu'il faut les prendre en compte, et bien j'espère qu'ils sauront s'en emparer " explique Christine Chez Dho. " Il faut aborder la question sans idée préconçue puisque la conclusion sera allons-y il y a des choses à faire ou peu-être le contraire. Je ne sais pas. Il faut déjà amorcer la réflexion. Ce sera un bon début." 4.000 signatures, l'objectif de cette pétition est ambitieux et sera peut-être plus facile à atteindre dans le Cher que dans l'Indre.