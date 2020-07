Bourges : Yann Galut officiellement maire

C'est l'une des principales actrices du rassemblement à gauche qui se retrouve première adjointe : la communiste Magali Bessard a oeuvré dès l'été dernier à rapprocher socialistes, communistes, écologistes et France Insoumise, à une époque où les supporters de Jean-Luc Mélanchon ne parlaient pas encore d'union. Magali Bessard recueille donc les fruits de son oecuménisme. Elle travaillera sur la santé (l'ouverture d'un dispensaire municipal est prévue) et à l'égalité F/H. L'autre communiste Jean-Michel Guérineau, conseiller de longue date, est nommé adjoint à la rénovation urbaine et aux mobilités. L'écologiste Catherine Menguy est à la transition écologique. Le socialiste, Hugo Lefelle hérite des travaux et de l'urbanisme. L'insoumis Yannick Bedin, à la culture. Mustapha Mousalli est nommé adjoint à la sécurité. Durant la campagne électorale, un début de polémique était né le concernant : l'équipe de Pascal Blanc, avait dénoncé sa proximité supposée avec les frères musulmans et un risque de communautarisme. Spectre balayé à l'époque par le nouveau maire. Notez que Yann Galut a décidé de confier la présidence de la commission des finances au représentant de l'opposition : Philippe Mousny.

Yann Galut, maire de Bourges et sa première adjointe, Magali Bessard © Radio France - Michel Benoit

Yann Galut a prévu d'aller fleurir ce samedi matin à 9H00, au cimetière St-Lazare, la tombe de l'ancien maire communiste de Bourges, Jacques Rimbault, décédé en 1993.

Philippe Mousny, leader de l'opposition réduite à onze conseillers, présidera la commission des finances de la ville. © Radio France - Michel Benoit

Dans son discours de prise de fonction, le nouveau maire de Bourges, Yann Galut a déjà annoncé quelques mesures notamment pour le centre ville... Cela concerne la place Cujas, au coeur de Bourges : Dès le 24 juillet, a annoncé Yann Galut, la partie basse du parking sera transformée en agora. Fini le stationnement pour les voitures sur cette partie de la place qui accueillera des animations, et sera végétalisée. Cela réduira donc la place de la voiture à laquelle les commerçants du centre de Bourges restent très attachés pour la fréquentation de leur magasins. En septembre, le nouveau maire de Bourges organisera des assises de l'emploi local pour promouvoir le made in Bourges. Yann Galut lancera à cette occasion une campagne de communication "Bourges vie nouvelle" à destination des franciliens notamment pour essayer de les convaincre de venir découvrir les atouts de la ville. Le nouveau maire qui rencontrera rapidement les responsables de la Fnac : l'enseigne, véritable locomotive pour Bourges, a annoncé son intention de déménager en périphérie. Une véritable déclaration de guerre envers le centre ville, a asséné Yann Galut.