La Bourgogne-Franche-Comté ne fait pas rêver les travailleurs. Selon une étude de regionjob.com, c'est une des régions les moins attractives de France. Patrick Ayache, vice-président à la région, nuance ce mercredi. Pour lui, c'est une question d'image et non d'attractivité.

Bourgogne Franche-Comté, France

C'est l'étude qui fait mal, celle de regionjob.com. La région Bourgogne-Franche-Comté est celle qui attire le moins les travailleurs qui recherchent du travail dans une autre région que la leur. Ils préfèrent rejoindre la Bretagne, l'Occitanie et l'Ile-de-France plutôt que notre région. Pas de quoi remettre en question l'attractivité globale de la Bourgogne-Franche-Comté selon Patrick Ayache, vice-président de la région.

C'est une étude réalisée auprès des 3,4 millions de visiteurs mensuels du site et de ses 80.000 offres d'emplois par moi. Et la Bourgogne Franche-Comté en prend un coup : elle n'attire pas et ne parvient pas à garder ses talents. Si Patrick Ayache admet qu'il existe un problème, il assure que c'est plutôt une question d'image.

"Il y a peut-être un problème en termes de recherche d'emploi, mais ce n'est pas un problème global d'attractivité"

Patrick Ayache se félicite encore et toujours de l'attractivité touristique de la région. Sauf que les emplois, ce ne sont pas des touristes. "Nous savons sur quoi nous nous reposons : nous avons la chance d'avoir une région qui est aux confins de plusieurs autres pôles d'attractivité : Strasbourg, Lyon, la région parisienne" liste Patrick Ayache. Des arguments avancés depuis des années déjà, mais qui ne suffisent plus au vu de la récente étude.

Redéfinir la stratégie d'attractivité

Cette étude met en avant le besoin de retravailler sur l'image de la région. Un dossier sur lequel planche la région avec en ligne rouge une question : "comment faire en sorte que notre région soit désirable".

La région veut construire une nouvelle stratégie d'attractivité. Elle prévoit un grand plan marketing et de communication pour attirer habitants et entreprises. Une stratégie qui devrait voir le jour à l'automne prochain, c'est en tout cas ce qu'assure Patrick Ayache.