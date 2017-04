Bourgogne-Franche-Comté : les habitants sont appelés à imaginer la région en 2050

La présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté lance une vaste consultation auprès de ses habitants. Chacun peut s’exprimer sur plusieurs thématiques via une plateforme sur internet.

C’est au Palais des congrès de Beaune que la présidente de la grande région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay a lancé ce mercredi 12 avril, les travaux du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Son nom n’est pas très engageant, pourtant, la présidente socialiste présente ce nouveau schéma comme une « opération d’envergure et participative » dans le cadre de la loi NOTRe, Nouvelle Organisation territoriale de la République.

« Cette démarche stratégique est l’occasion de dessiner les contours de notre région pour demain » explique Marie-Guite Dufay.

Tous les acteurs et citoyens sont invités à s’exprimer sur plusieurs thématiques. A chaque étape, vous pourrez vous exprimer sur les thématiques abordées : biodiversité ; déchets ; transition énergétique ; numérique et mobilités, à travers la consultation mise en ligne sur la plateforme participative de la région : jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr

Trois questions simples vous seront posées. Les citoyens, partenaires et territoires seront ainsi concertés sur le Sraddet durant 20 mois. Les contributions alimenteront les premiers débats entre partenaires prévus en juin 2017. Elles serviront aussi à mieux cerner les besoins de chacun. Les réflexions et apports enrichiront la consultation prévue courant 2018, avant délibération du Sraddet au sein de l’assemblée régionale et sa mise en œuvre à partir de juillet 2019.