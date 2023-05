Bourgoin-Jallieu : une centaine de personnes rendent hommage à l'ancien maire Edmond Roy

Bourgoin-Jallieu a perdu l'une de ses figures politiques vendredi 12 mai. L'ancien maire socialiste Edmond Roy est décédé à 91 ans. Adjoint emblématique du maire Pierre Oudot, puis maire lui-même de 1989 à 2001, il a marqué l'histoire du Nord-Isère. Ses obsèques se sont déroulées ce mardi 16 mai en l'église Notre-Dame de Jallieu. Une centaine de personnes y ont assisté.

"Les Berjalliens d'aujourd'hui et ceux de demain lui doivent et lui devront beaucoup"

Trois des cinq enfants d'Edmond Roy ont pris la parole pour raconter l'histoire berjallienne de leur père, leurs voyages, sa passion pour le CSBJ et bien sûr sa vie politique. "Il croyait à la noblesse de l'engagement public qui avait donné tant de sens à sa vie" a souligné l'un d'entre eux. Ses petits enfants lui ont également rendu hommage. Tout le monde n'a pas "un grand-père aussi apprécié des Berjalliens" semble sourire l'un d'entre eux, malgré la tristesse.

Jean-Pierre Girard, premier adjoint à la mairie de Bourgoin-Jallieu a pris la parole au nom des élus locaux pour saluer la mémoire d'Edmond Roy. © Radio France - Noémie Philippot

Après la famille, l'actuel premier adjoint à la mairie de Bourgoin-Jallieu a pris la parole au nom des élus locaux, en l'absence du maire Les Républicains Vincent Chriqui. Il retient "l'aspect humain" de cet homme politique et son "écoute des citoyens". Jean-Pierre Girard a aussi salué la capacité d'Edmond Roy à "rassembler des hommes et des femmes avec des idées différentes" dans la vie politique municipale. "Il a placé sans cesse notre ville au centre de la construction de ce territoire du Nord-Isère, avec conviction, détermination et efficacité. Les Berjalliens d'aujourd'hui et ceux de demain lui doivent et lui devront beaucoup."

Plusieurs représentants politiques locaux présents

Plusieurs représentants politiques berjalliens étaient présents sur les bancs de l'église Notre-Dame de Jallieu, notamment Damien Perrard, élu d'opposition à Bourgoin-Jallieu et récemment désigné patron du Parti socialiste en Isère et André Borne, ancien conseiller municipal socialiste passé à La République en Marche.

Le directeur de cabinet du maire de Bourgoin-Jallieu ainsi que son adjointe à la culture ont assisté à la cérémonie. Bien sûr, plusieurs compagnons de route d'Edmond Roy étaient présents : Alain Cottalorda, maire qui a succédé à Edmond Roy en 2001 et battu par Vincent Chriqui en 2014, avec l'un de ses anciens adjoint Louis Lavergne. Armand Bonnamy, socialiste passé sur la liste de l'actuel maire Les Républicains en 2020, était aussi présent.

La cérémonie religieuse a duré un peu plus d'une heure. Le cercueil d'Edmond Roy a ensuite était emmené vers le cimetière de la Rivoire, où se trouve le caveau familial. Ses proches ne souhaitent "ni fleurs, ni plaques" mais une urne était installée dans l'entrée de l'église Notre-Dame de Jallieu pour collecter des dons pour la Ligue contre le cancer et le Comité Catholique contre la faim et pour le développement.