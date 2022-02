Bouteilles-Saint-Sébastien, première commune périgourdine à parrainer Eric Zemmour

Bouteilles-Saint-Sébastien, c'est un petit village de 150 habitants, qui s'étire le long du département de la Charente. On y compte beaucoup d'agriculteurs et de britanniques. une importante communauté s'est implantée ici. A Bouteilles, les habitants ne savent rien, en ce mercredi matin, du choix de leur maire. Christine Berthé, psychologue à la retraite, entrée en politique et élu en 2020, a donné sa signature à Eric Zemmour, candidat à la présidentielle, lequel n'a pas encore réuni ses 500 parrainages d'élus.

"C'est pas possible !!! Vous venez de me scier les cannes !"

On croise quelques bouteillois extrêmement surpris dans les rues de la commune. "C'est pas possible !" s'exclame l'un d'entre eux. "Vous venez de me scier les cannes !". "Je pensais qu'elle était démocrate" dit le même. Un peu plus loin, cette habitante se dit triste et déçue : " je sais pour qui je ne voterai pas lors des prochaines municipales."

Le troisième adjoint de Bouteilles-Saint-Sébastien, Jean-Philippe Cheyssou, se contente d'affirmer : "madame la maire fait ce qu'elle veut mais tout ce que j'espère c'est qu'il n'y aura pas d'incidence sur les subventions et le soutien de l'Etat vis à vis de la commune et des élus".

Il n'y a pas que Bouteilles, il y a la France !

Christine Berthé, la maire de la commune, évoque la nécessité de voir des candidats, comme Eric Zemmour, participer à la présidentielle. Elle revendique aussi une adhésion à la plupart des idées du candidat de Reconquête! : "Il y a des millions de gens qui sont pour lui. Il y a des millions de jeunes qui comptent, qui espèrent en lui." Soutien de la maire notamment sur les questions d'immigration : "J'ai vécu en ville à Bordeaux et à Paris, mais ça ne me convient pas, je ne suis pas à l'aise dans une grande ville. Alors, c'est vrai qu'à Bouteille, je ne risque rien. Mais il n'y a pas que Bouteilles, il y a la France.