Brest : décès de l'ancien élu socialiste Alain Masson

L'ancien élu de Brest Alain Masson est décédé ce mercredi 4 novembre, quelques jours après avoir été admis à l'hôpital. Agé de 66 ans, il avait quitté la scène politique dans la douleur en 2018, en démissionnant après sa mise en examen pour abus de confiance dans l'affaire Vivre à Brest, l'association qu'il présidait.

Pas d'hommage de François Cuillandre

Encore meurtri par ce qu'il considère comme une trahison (qui lui vaut lui aussi une mise en examen), le maire de Brest refuse ostensiblement de rendre un hommage public à son ancien compagnon de route : "Je réserve mes messages de sympathie à son épouse Françoise et à leurs enfants", a fait savoir François Cuillandre dans un communiqué aussi glacial que laconique. Faisant mine d'oublier celui qui promenât son imposante silhouette et son écharpe rouge à ses côtés pendant plusieurs décennies.

Des Capucins à l'Hôtel de ville

Alain Masson est un pur Brestois. Dessinateur industriel à l'arsenal lorsque les machines des Capucins tournent à plein régime, il milite des années à la CFDT avant d'adhérer au Parti socialiste en 1979.

Sa première campagne électorale, il la vit deux ans plus tôt dans l'équipe de Francis Le Blé, qui arrache la ville à la droite lors des municipales de 1977. Conseiller municipal d'opposition entre 1983 et 1989, il devient adjoint au maire sous Pierre Maille, puis adjoint de François Cuillandre. Parmi ses diverses délégations, il se voit chargé de l'éducation et de l'enfance, du centre-ville, de l'administration générale ou des finances.

Bâtisseur

Mais c'est au sein de Brest Métropole, comme vice-président aux grands projets, qu'Alain Masson se révèle bâtisseur, apportant sa pierre à la construction de la ligne de tramway (2012) et à la réalisation du téléphérique (2016). Il fut surtout le grand artisan limite visionnaire de la réhabilitation des Ateliers des Capucins (2017), cette vieille usine du 19e siècle devenue l'incontournable place publique que connaissent toutes les Brestoises et tous les Brestois.