A Brest les frères de Benoit Hamon dressent le portrait d'un homme drôle

A Brest, la famille de Benoit Hamon exprime sa fierté et dresse le portrait d'un homme avec beaucoup d'humour. Portrait croisé avec les deux jeunes frères du candidat à la présidentielle : Xavier et Sébastien.

La famille Hamon est une fratrie à quatre. La soeur habite Paris. Les deux jeunes frères, Xavier et Sébastien habitent toujours Brest, comme leur mère Margot. Xavier a 45 ans et travaille à Landerneau. Sebastien a 35 ans. Il travaille et vit à Brest. Ils ont pris quelques instants pour exprimer leur fierté et assurer leur frère de leur soutien : " Nous pensons qu'il peut vraiment être président. Car il a un vrai programme et une capacité à mobiliser". Interrogés sur leurs souvenirs de jeunesse, Xavier se souvient de l’intérêt de son grand frère pour la politique. " Dans les repas de famille avec les oncles, les tantes, les cousins, Benoit adorait convaincre. Et il ne faisait aucun doute qu'il y a arrivait. Quand j'avais 16 ans, il en avait 19. Et il adorait les débat animés. " Sebastien était plus jeune : " Ce qui me vient en tête, c'est surtout son humour. Il a une capacité à faire rire dans toutes les situation. C'est un homme vraiment drôle. " C'est vrai, se souvient Xavier, il aimait imiter les accents et il le faisait très bien. Il nous a beaucoup fait rire quand nous étions jeunes. Les gens parlent souvent de lui comme d'un homme sévère. Ce n'est pas du tout comme cela que je le vois".

Les deux frères se retardent et sourient. " On est fier et on est derrière notre frère"'.