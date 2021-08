Brest prête à l'accueil d'Afghans poussés à l'exode par les talibans

Comme les maires de Grenoble, Besançon, Lyon, Tour, Strasbourg ou Poitiers, le maire de Brest François Cuillandre fait savoir que sa ville est prête pour accueillir les Afghans poussés à l'exode par les talibans : « Les évènements d’Afghanistan frappent de stupeur toutes celles et tous ceux qui sont attachés aux valeurs humanistes, à la démocratie et aux droits de l’Homme. Face à la guerre, face aux injustices et aux drames humains, notre ville saura faire valoir ce qui fait son identité : la solidarité et l’entraide. »

150 manifestants pour soutenir l'accueil

Brest où 150 manifestants se sont réunis place de la Liberté ce mercredi soir pour soutenir l'accueil. Un rassemblement à l'appel d'une dizaine d'associations et de partis politiques, "choqués par les propos d'Emmanuel Macron lundi soir sur les craintes d'un flux migratoire d'Afghans". Plusieurs représentants de la communauté afghane de Brest étaient présents.