Bretagne : "il faut remettre en place les conseils municipaux"

Ce dimanche 19 avril, lors d'une longue conférence de presse, Edouard Philippe a fait le point sur l'état de l'épidémie de coronavirus en France et sur la mise en place du "déconfinement". Le plan de sortie de confinement n'a toutefois pas encore été défini. Il devrait l'être d'ici la fin du mois.

Les maires en lien avec les préfets

Les maires devraient y être largement associés. C'est en tout cas le souhait de Dominique Cap, le président de l'association des maires de Bretagne et maire de Plougastel-Daoulas.

"Dans tous les départements, nous sommes en lien avec les préfets pour mettre en place ce plan. Plus nous serons en lien, mieux cela se passera," assure Dominique Cap. "La sortie de confinement c'est remettre en place les écoles, les activités périscolaires, faire fonctionner les services techniques, les déchetteries, etc. Nous serons prêt à accorder le même traitement à tous nos personnels dès le 11 mai."

Relancer l'économie

Le 15 mars dernier, 30.000 maires ont été élus lors du premier tour des élections municipales. Pour le moment, la question de l’organisation du second tour n'a pas été tranchée. "Le vrai souci c'est que les intercommunalités ne peuvent pas se réunir mais on nous parle de relance économique. Sauf que la structure qui investit le plus en France c'est le couple commune/intercommunalité. A titre personnel je veux relancer le chantier d'un skate park et ce n'est pas possible. Il faut donc remettre en place ces instances au plus vite pour faire tourner l'économie," a déclaré le président de l'association des maires de Bretagne, interrogé ce lundi 20 avril sur France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel.