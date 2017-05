Bretagne : Jean-Yves Le Drian sera-t-il dans le premier gouvernement d'Emmanuel Macron ?

Le nouveau gouvernement, le premier du quinquennat Macron, sera connu d'ici la fin de journée. Y'aura-t-il des bretons dans l'équipe d'Edouard Philippe ? Jean-Yves Le Drian restera-t-il ministre ? C'est l'heure des pronostics.

Au lendemain de sa nomination à Matignon, le député-maire du Havre, Edouard Philippe, est en train de préparer son gouvernement. Il devrait être composé, comme l'a promis Emmanuel Macron, de 15 ministres issus de la droite, d'En Marche, du centre et de la société civile. La parité femmes-hommes sera respectée. Plusieurs bretons pourraient faire partis de ce nouveau gouvernement.

Le Drian restera-t-il ministre ?

A 70 ans, le socialiste Jean-Yves Le Drian, président de la région Bretagne, figure d'autorité, soutien de poids du président Macron, est très bien placé pour prendre sa propre succession. Il est très apprécié dans l'armée, et fin connaisseur de ses dossiers. Sa nomination serait en tout cas inédite : ce serait la première fois qu'un ministre reste après un changement de président.

L'hypothèse Ferrand

Richard Ferrand lors de l'investiture d'Emmanuel Macron - Maxppp

Richard Ferrand s'est rallié à Emmanuel Macron avant même le lancement d'En Marche. Le député socialiste finistérien a été rapporteur de la loi de l'ancien ministre de l'économie et depuis les deux hommes ne se quittent plus. Emmanuel Macron lui confie d'ailleurs le poste de secrétaire général de son mouvement les yeux fermés. Richard Ferrand est pressenti pour un poste régalien, Garde des Sceaux ou l'Intérieur. On évoque aussi l'élu finistérien comme futur président de l'assemblée nationale en cas de victoire de la République en Marche aux élections législatives.

L'outsider

Olivier Allain conseiller régional de Bretagne - Maxppp

Le conseiller régional des Côtes d'Armor Olivier Allain est aussi cité à l'agriculture. Cet éleveur a été président de la FDSEA des Côtes d'Armor et président de la chambre départementale d'agriculture. Il connait très bien le monde agricole.

La surprise Hulot.

Nicolas Hulot chez lui à Saint-Lunaire en 2013 - Maxppp

Il est breton d'adoption installé depuis longtemps à Saint-Lunaire, près de Dinard. La nomination au gouvernement du responsable écologiste serait une énorme surprise car durant la campagne de la présidentielle il jugeait le programme d'Emmanuel Macron insuffisant sur le plan de l'écologie lui préférant ceux de Benoit Hamon ou de Jean-Luc Mélenchon. Mais à 62 ans, Nicolas Hulot va-t-il faire le pas et accepter un poste de ministre ? Réponse d'ici ce soir.