Bretagne : La République en Marche a trouvé un candidat à soutenir pour les régionales

L'actuel président de la région le socialiste Loïg Chesnais-Girard, candidat à sa propre succession, a toujours refusé catégoriquement de rallier la République en marche, malgré les appels du pied d'Emmanuel Macron en personne. Alors, les marcheurs se sont mis en quête d'un candidat... Et ils en ont trouvé un. Enfin presque !

L'ombre de Jean-Yves Le Drian derrière le candidat

Thierry Burlot, le vice-président en charge de l'environnement à la région, ex socialiste, lâche Loïg Chesnais-Girard pour se lancer dans la bataille. "Ce n'est pas un marcheur mais c'est une une très bonne candidature", glisse Hind Saoud, la patronne du groupe En Marche à la région. "Thierry Burlot a une capacité à rassembler", dit-elle. L'ancien socialiste, originaire des Côtes d'Armor se présente en large rassembleur des macronistes, des centristes aussi et même au-delà. Et il se murmure qu'il pourrait bien obtenir le soutien de poids d'un certain Jean-Yves Le Drian, le très breton ministre des affaires étrangères.