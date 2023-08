Bretagne : le premier forum celte s'est tenu à Rennes ce jeudi

Les représentants de la Galice, des Asturies, du Pays de Galles, de la Cornouailles, de la Bretagne, de l'Irlande et de l'Ecosse

Les représentants des sept territoires celtes (Asturies, Galice, Pays de Galles, Ecosse, Bretagne, Cornouaille, Irlande) se rencontraient, tous ensemble, pour la première fois ce jeudi à Rennes. L'objectif : affirmer leur volonté d'approfondir leurs relations culturelles et commerciales.

ⓘ Publicité

Des axes de travail en commun bien précis

Les sept territoires celtes sont désormais signataires de la "déclaration de Rennes", qui n'est pas un accord économique mais une première feuille de route qui délimite les domaines dans lesquels ils s'engagent à collaborer plus étroitement dans le futur. Deux domaines ont été particulièrement soulignés par le président de la Région Bretagne Loïg Chesnais-Girard à l'issue de cette rencontre : les énergies marines renouvelables et les échanges culturels pour la jeunesse.

"Sur les énergies marines renouvelables, nous n'avons pas de temps à perdre, détaille Loïg Chesnais-Girard. Ce sont des engagements qui doivent se réaliser concrètement dès les prochains mois. Les équipes doivent continuer à se parler, renforcer leurs liens, créer des accords pourquoi pas économiques, pour répondre ensemble, ensuite, à des marchés. Nous le faisons déjà avec Brest, Lorient et Saint-Nazaire. Nous le ferons demain, j'en suis quasiment certain, avec Cork, Edimbourg, ou ailleurs."

Le président de la Région espère aussi quel les jeunes Bretons, lycéens et étudiants, pourront à terme profiter d'échanges approfondis avec leurs camarades des autres territoires celtes : "Nous pouvons espérer que des jeunes de Bretagne aillent plus facilement encore demain dans l'un des territoires celtes qui signent cette déclaration. Nous pourrons faire en sorte que des enseignants se connaissent, et en se connaissant, aient envie de créer des échanges entre des classes. C'est cette connivence là qu'il faut entretenir." Les équipes des différents territoires doivent maintenant travailler à la concrétisation des différents projets envisagés. Pour l'heure, aucun calendrier n'a été annoncé pour une prochaine réunion de ce forum celte.