Bretagne : le socialiste Loïg Chesnais-Girard réélu président du Conseil régional

Loïg Chesnais-Girard, âgé de 44 ans, est réélu à la présidence du Conseil régional de Bretagne vendredi 2 juillet 2021 à Rennes. Au premier tour, quatre candidats sont en lice, Loïg Chesnais-Girard (PS), Isabelle le Callennec (LR), Claire Desmares-Poirier (EELV) et Gilles Pennelle (RN). Aucun n'obtien la majorité absolue. Deux candidats restent en lice au 2è tour, Loïg Chesnais-Girard et Isabelle le Callennec, mais avec un scénario identique. C'est donc au 3è tour et à la majorité relative que Loïg Chesnais-Girard est réélu président de la région Bretagne pour un mandat de 6 ans. Il a obtenu 40 voix, contre 18 pour Isabelle le Callennec et 25 bulletins blancs.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un début de carrière dans la banque

Loïg Chesnais-Girard est originaire de Lannion (Côtes d'Armor). Après des études en finance d'entreprises, il commence sa carrière professionnelle au Crédit Lyonnais en tant que gestionnaire de clientèle avant de se mettre en disponibilité. Il devient conseiller municipal de Liffré (Ille-et-Vilaine) à l'âge de 18 ans avant d'adhérer au PS et de devenir maire de la commune de 2008 à 2017, année où il succède à Jean-Yves le Drian à la présidence de la région Bretagne.