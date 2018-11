Brexit : 200 sujets à régler s'il n'y a pas d'accord, selon Édouard Philippe, le Premier ministre, à Dunkerque

Dunkerque, France

Neuf ministres étaient réunis autour d’Edouard Philippe, le premier d’entre eux, ce jeudi, à Dunkerque. Au siège du Grand port maritime, ils ont tenu un Comité interministériel de la mer. Il a permis de faire le point sur tous les sujets qui touchent de près ou de loin à notre littoral. Il a ainsi été question du futur parc éolien au large de Dunkerque, dont la dernière phase de l’appel d’offres a été lancée. Les 9 candidats intéressés ont quatre mois pour déposer leur dossier

Continuer d'imaginer une sortie sans accord

Mais LE sujet, c’était le Brexit, car en dépit des avancées des négociations, le gouvernement entend continuer de se préparer pour une sortie de l’union, sans accord. Le Premier ministre a été très clair : "Rien ne nous permet, à ce stade, de savoir si l'accord sera, au final, adopté. S'il devait y avoir sortie sans accord, nous devrions rétablir des formalités de contrôle sur les marchandises et sur les passagers. Et nous devrions équiper nos ports et le tunnel sous la Manche. Les travaux ont déjà commencé."

C'est un travail d'orfèvres dans une course contre la montre. Édouard Philippe

Au terminal ferry de Loon-plage, le port de Dunkerque a déjà commencé à revoir ses flux de circulation de camions, pour gérer les contrôles supplémentaires, dans la perspective du Brexit. © Radio France - Matthieu Darriet

Le Premier ministre s'est donc fait expliquer ce qui va changer à l'arrivée d'un ferry, au terminal de Loon-plage. Il va falloir contrôler à l’entrée en France plus 700.000 camions par an, à Dunkerque, en plus des 3 millions de passagers. Le port est donc en train de pousser les murs raconte son patron, Stéphane Raison : "On a aménagé la périphérie du terminal, et le parking sécurisé qu'on a livré il y a un mois. Maintenant, on va travailler sur de nouvelles voies de circulation et construire un peu de hangars, pour plus de 700.000 euros. Et puis, sur la partie importation venant de Grande-Bretagne, nous allons refaire complètement un parking, avec des bâtiments, pour être prêt fin mars."

Douaniers et vétérinaires à embaucher

Ces investissements s'accompagne d'une augmentation des moyens humains, en douaniers notamment. Du renfort est en en cours de formation et il arrivera d’ici février. Actuellement, les Douaniers sont 60 à Dunkerque, mais ils ne font que de la lutte contre la fraude, pas de dédouanement. Or c’est tout l’enjeu du Brexit, explique Eric Meunier, leur directeur interrégional : "Les camions, qui vont arriver sur le territoire, seront dans le cas d'une importation. L'important ce sera que l'ensemble des opérateurs anticipent bien les déclarations douanières. Ils pourront débarquer des ferries aussi rapidement qu'aujourd'hui, s'ils ont fait ces déclarations préalables. Sinon, ils auront de l'attente, car ils devront s'arrêter au franchissement de la frontière."

En plus de la lutte contre la fraude, les douaniers vont devoir procéder à des opérations de dédouanement. Des recrutements sont en cours. © Radio France - Matthieu Darriet

Problème de fluidité et d’attente également à prévoir au poste de contrôles phytosanitaires, avec deux hypothèses de travail pour Luc Maurer, le directeur régional de l’alimentation : "Il y a un scénario où le Royaume-Uni resterait en relation avec l'Union, et là il n'y aurait pas besoin de plus de contrôles qu'aujourd'hui. Mais en cas de Brexit plus dur, on sera obligé de faire énormément plus de contrôles. On aura sans doute du mal à être prêts pour fin mars, mais on discute avec la Commission européenne pour mettre en place des mesures progressives pour éviter d'avoir à contrôler tous les camions."

Edouard Philippe s'est fait expliquer les contrôles phytosanitaires, qui seront renforcés, en cas de Brexit sans accord. © Radio France - Matthieu Darriet

Le Brexit, c’est en fait plus de 200 sujets à régler s’il n’y a pas d’accord de sortie du Royaume-Uni. Avec des problématiques comme, par exemple, les autorisations de rouler des deux côtés pour les conducteurs de navettes du tunnel sous la Manche. Le gouvernement va travailler par ordonnances pour accélérer le mouvement.