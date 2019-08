Plus de "proximité", méthodes des forces de l'ordre... Ce qu'il faut retenir des déclarations d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Macron, lors de la rencontre avec Vladimir Poutine au fort de Brégançon.

Emmanuel Macron s'est entretenu plus de deux heures avec 80 journalistes ce mercredi soir. Un rendez-vous à l'Élysée, avec au menu les grands points qui seront abordés lors du G7, qui commence ce samedi à Biarritz. Mais le président a aussi évoqué la politique intérieure, histoire de poser les bases de l'année III de son quinquennat.

Pas de remaniement de grande ampleur, mais un changement de méthode

"Si j'avais voulu un remaniement, je l'aurais fait en avril à la fin du grand débat", a expliqué Emmanuel Macron. On garde plus ou moins la même équipe gouvernementale, même s'il n'exclut pas des "réaménagements". Dans l'ensemble, il a l'air plutôt satisfait de l'action des ministres. Une action "efficace" et "responsable", même si "certains font des erreurs, mais comme tout le monde."

Par contre, dit le président, il faut changer un peu la méthode. Il souhaite plus de "proximité" avec les Français, pour les inclure dans la "transformation du pays". Réformer avec eux, plutôt que pour eux, parce que tout ne peut pas venir "que" d'en haut.

Repenser les méthodes d'intervention des forces de l'ordre

Emmanuel Macron est aussi revenu sur les manifestations de Gilets jaunes, qui ont causé des "blessures inacceptables" et des "mutilations" tant chez les policiers que chez les manifestants. "Cela doit nous conduire à repenser sans doute certaines méthodes, en tout cas les relégitimer si besoin était, et considérer que s'occuper de ses forces de police, c'est leur donner les moyens de faire, leur donner le bon repos, les légitimer pleinement dans le rôle qui est le leur", a détaillé le président.

Les manifestations et les violences ont donné une mauvaise image de la France à l'internationale, ce qui agace Emmanuel Macron, et encore plus quand c'est Vladimir Poutine qui les évoque pour légitimer la répression de ses opposants à Moscou.

Des "clarifications" sur le Brexit

Une rencontre avec Boris Johnson, le premier ministre britannique, est prévue ce jeudi. Emmanuel Macron compte bien lui demander des clarifications sur le Brexit. Boris Johnson a entamé une tournée européenne, avec un objectif : renégocier l'accord de sortie avec les européens.

Pourquoi pas, mais pas dans les termes proposées par les Britanniques dit Emmanuel Macron. Selon lui, un "Brexit dur", sans accord au 31 octobre, "serait la responsabilité du gouvernement britannique", qui "a toujours la possibilité jusqu'à la dernière seconde de retirer l'article 50", sur lequel repose le Brexit.

Défendre la taxe Gafa lors du G7

Enfin, devant les journalistes, Emmanuel Macron a expliqué qu'il allait défendre l'idée d'une taxe mondiale sur les Gafa, ces géants du numérique comme Facebook ou Amazon. Un système "fou" qui laisse des acteurs économiques mondiaux de premier plan avoir "un statut de paradis fiscal permanent", selon le président.

"Les acteurs mondiaux du numérique ne contribuent pas fiscalement au financement du bien commun, ce n'est pas soutenable", a martelé le président français, expliquant en avoir discuté lundi avec Donald Trump, qui s'est farouchement opposé ces dernières semaines à la taxe sur les grands groupes technologiques, généralement américains, votée par la France.