Brexit : "il faudra des caques bleus sur la mer" alerte le maire de Boulogne-sur-Mer

C'est le secteur qui pourrait avoir le plus à perdre d'une absence d'accord entre l'Union Européenne et Londres : la pêche. Boulogne-sur-Mer est le premier port de pêche français. 60% des poissons remontés des filets des bateaux français viennent des eaux britanniques. Un chiffre qui peut même monter à 80% pour le maquereau, le merlan, le lieu noir. Le partage des eaux en Mer du Nord et en Manche remonte à 1964 avec la Convention de Londres mais le Brexit pourrait changer la donne. En cas de "no deal", les eaux britanniques pourraient se fermer aux bateaux français craint Frédéric Cuvillier, le maire (PS) de Boulogne-sur-Mer : "si les Européens et pas seulement les Français, n'ont que la moitié de la Manche et de la Mer du Nord comme lieu de pêche, vous allez avoir une concentration".

Il faudra des sentinelles, des casques bleus en Mer. Nous devons avoir un accord de pêche.

Et l'élu regrette fortement que la pêche ait été écartée des discussions sur le Brexit. 92% des pêcheurs britanniques ont voté pour une sortie de l'Union Européenne. "La question qui est mise en avant, c'est la souveraineté et pas celle du partage, des échanges économiques, précise Frédéric Cuvillier. Tout cela fait penser à des périodes extrêmement douloureuses de l'histoire de notre continent".

Patrice Vergriete, maire deDunkerque, Natacha Bouchart, maire de Calais et Frédéric Cuvelier, maire de Boulogne/Mer - Grégory Bocage (France 3)

Le retour du duty free, aspect positif du Brexit ?

Ils avaient disparu en 1999, suite à une directive de la commission européenne. Les duty free, ces boutiques où l'on n'applique pas la TVA. Elles avaient fait la richesse des compagnies de ferries, également du centre-ville de Calais. La maire Les Réoublicains de la ville portuaire, Natacha Bouchart, souhaite donc leur retour une fois que le Royaume-Uni aura quitté l'Union Européenne, faisant ainsi de sa ville une porte d'entrée vers l'UE :

Le retour du duty free, c'est un espoir pour le territoire

Natacha Bouchart, la maire Les Républicains de Calais © Radio France - Stéphane Barbereau

"On n'a jamais réussi depuis l'arrêt du duty free à récupérer le volume de passagers", ajoute Natacha Bouchart.

Son voisin de Dunkerque, Patrice Vergriete détaille une autre opportunité : la détaxe : "C'est quand un touriste britannique vient acheter un produit à consommer en Angleterre , pour plus de 175€, il peut bénéficier du reboursement de la TVA lorsqu'il revient dans son pays".

Demain, nos commerces pourront pratiquer cette détaxe et avoir un avantage compétitif.

Patrice Vergriete, maire divers gauche de Dunkerque © Radio France - Stéphane Barbereau

Les ports nordistes sont-ils prêts à affronter un Brexit dur ?

C'est la grande crainte liée à une sortie du Royaume-Uni de l'UE sans accord : des files interminables de poids-lourds, conséquence des contrôles douaniers à rallonge. La maire de Calais n'y croit pas, estimant que la grève du zèle actuelle des douaniers français ne peut pas être prise comme un point de comparaison : "Le volume de contrôles ne sera jamais aussi important".

La grève du zèle d'aujourd'hui ne peut pas être une démonstration de ce que serait le no deal.

Natacha Bouchart ne craint pas non plus les nouvelles ouvertures de liaisons transmanches souhaitées par Londres vers la Belgique et les Pays Bas : "Calais et la façade maritime restera toujours le trajet le plus court et donc le moins cher pour les transporteurs".

Les maires de Dunkerque, Calais et Boulogne-sur-Mer - Grégory Bocage (France 3)

Le maire de Dunkerque, Patrice Vergriete, se veut également optimiste : "on est prêt". Il ne prédit pas non plus de files de camions aux entrées du port, excepté peut-être la période de rôdage des trois premiers mois suivant la mise en oeuvre du Brexit. Seul bémol, la question du transport non accompagné, ces remorques de camions qui traversent seul la Mer du Nord pour rejoindre la Grande-Bretagne : "C'est la force de Calais et Dunkerque de pouvoir aller vite avec les chauffeurs, par rapport aux Allemands, aux Belges et aux Pays-Bas.

Si on rallonge le temps (des contrôles douaniers), on sera plus perdants que les autres ports de la Mer du Nord.

Plus de temps pour rejoindre l'Angleterre coûtera plus cher pour les transporteurs puisqu'il faudra payer le chauffeur plus longtemps. Le maire de Boulogne-sur-Mer est plus critique sur l'action du gouvernement sur le Brexit :

Il faut reconnaître qu'il y a eu du retard à l'allumage.

Frédéric Cuvillier refuse d'envisager l'avenir dans ce contexte si incertain : "Je ne sais pas exactement ce que c'est que d'être prêt sur une situation dont on ignore les conséquences. Il y a eu une grande mobilisation des collectivités et des industriels mais il y a trois mois, j'avais dû écrire une lettre ouverte pour rappeler que le 1er centre européen de transformation des produits de la mer, Capécure, devaient être renforcés en contrôle vétérinaire et sanitaires".

Le Ministère de l'Agriculture n'avait pensé qu'à 40 vétérinaires en plus pour toute la France, à Rungis essentiellement.

Les maires des trois grandes villes de la côte, aux activités maritimes très complémentaires, sont bien décidés à barrer dans la même direction et veulent croire que, malgré le Brexit, les touristes britanniques seront encore plus nombreux à venir visiter leur ville.