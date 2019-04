Le Brexit vu par des Sarthoises du Royaume Uni : "j'ai réalisé que, du jour au lendemain, on pouvait m'exclure !"

Alors qu'un nouveau report du Brexit se profile ce mercredi, à l'occasion du sommet européen de Bruxelles, des Sarthoises vivant en Angleterre ou au Pays de Galles témoignent.

MATHILDA, 26 ans, franco-britannique ayant grandi au Mans : "au final, je serai moins européenne"

"C'est étrange. J'ai l'impression que mes deux familles pourraient être divisées : celle de ma maman en Angleterre, celle de mon papa en France. Auparavant, je n'avais pas l'impression d'avoir deux origines. Maintenant, je me dis que je viens et d'Angleterre et de France. Au final, je serai moins européenne."

FRANÇOISE, originaire de Champagné, vivant au Royaume Uni depuis 32 ans : "après le référendum, j'ai adopté la nationalité britannique et me suis mariée"

"Je me croyais parfaitement intégrée. Mais soudain, j'ai réalisé que, du jour au lendemain, on pouvait m'exclure. J'ai donc acheté (et j'insiste sur ce point) la nationalité britannique. J'ai dû remplir un dossier très lourd et payer l'équivalent de 2.000€. Émotionnellement, cette étape a été très difficile pour moi parce que j'ai été obligée de passer un examen d'anglais alors que j'ai été enseignante universitaire en Grande Bretagne! Je me suis sentie humiliée. Mais ma démarche, clairement, est liée au résultat du référendum sur le Brexit."

► CHIFFRE | près de 600 Britanniques vivent en Sarthe (source INSEE, 2017)

"L'autre conséquence a été mon mariage avec mon compagnon de longue date (britannique, ndlr) alors que ce n'était pas du tout prévu. Mais nous nous sommes dit que nous pouvions être séparés à l'avenir. Bref, ce Brexit a des traductions personnelles extrêmement fortes pour mon compagnon et pour moi."

ROXANE, 24 ans, vit à Londres et une partie de sa famille au Mans : "je n'ai pas peur car j'ai la chance d'être française"

"Je n'ai pas peur pour l'instant car j'ai la chance d'être française. Je pense que la France et la Grande-Bretagne ont des relations privilégiées. On ne peut pas les casser. Je ne crois pas à une rupture complète entre les deux pays. Entre eux, c'est sentimental! C'est aussi économique : 250.000 Français vivent à Londres. La Grande Bretagne ne peut pas se défaire des personnes qui sont déjà sur son territoire aussi facilement et particulièrement de toute la communauté française. En tant que française, je serai moins impactée."