Brexit - Le Ministre Julien Denormandie en visite dans le Calvados : "il n'y a pas de divorce heureux"

Exit le Royaume-Uni de l'Union Européenne. Après quatre ans de rebondissements, les britanniques ont donc quitté le marché européen le 31 décembre même si les effets se font déjà ressentir depuis quelques années pour certaines entreprises. C'est le cas d'Isigny-Sainte-Mer dans le Calvados. "Nous avons perdu 30% de notre chiffre d'affaire avec le Royaume-Uni" détaille Daniel Delahaye, directeur général de la coopérative, faisant passer la part de ce marché de 8 à 6% dans le total du chiffre d'affaire d'Isigny. Le Brexit entraîne des surcoûts à l'export provoquant une hausse de 10% en moyenne des prix des produits vendus aux britanniques. Rajoutez à cela une baisse de la livre sterling et un recul de la confiance, vous l'aurez compris, la période n'a pas été propice. Entre temps, des produits anglais ont pris la place de ceux d'Isigny-Sainte-Mer.

La progression sur les autres marchés ont permis à Isigny-Sainte-Mer de -largement- compenser le recul du marché britannique

Heureusement, d'autres marchés ont été florissants ces derniers mois, permettant "une progression à deux chiffres" en 2020 pour la coopérative qui réalise un tiers de son chiffre d'affaire en Asie, un autre tiers en Europe et un dernier dans les autres pays du globe, l'Amérique du Nord notamment pour un total de 500 millions d'euros.

A propos du Brexit, pour Julien Denormandie "la première des conséquences est sur le peuple britannique, contrairement à ce que disaient les populistes de ce pays depuis des années. La seconde conséquences est pour l'économie européenne et française. Quand vous rétablissez une frontière, les flux ne sont plus aussi simples. Tout cela à un coût et freine les échanges."

Le Ministre lors de la table ronde à Isigny-sur-Mer © Radio France - Philippe Thomas

Nous sommes prêts mais ce n'est pas le cas dans l'autre sens - Julien Denormandie

Autre objet de la visite de Julien Denormandie : Ouistreham, avec sa gare maritime bien sûr - où s'est déjà rendu samedi le président de Région, Hervé Morin en compagnie d'autres élus - mais aussi le SIVEP (Le service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire), un bâtiment construit spécialement pour le Brexit où tous les produits d'origine végétale et animale doivent désormais être contrôlés. Julien Denormandie : "L'enjeu est qu'on ne puisse plus importer désormais depuis le Royaume-Uni des produits qui ne répondraient pas aux normes du marché européen. L'Europe protège le consommateur avec ses règles nutritionnelles, sanitaires, phytosanitaires et la France doit s'assurer ici que les normes environnementales ou sanitaires sont bien respectées." Et de rajouter : "La France - qui a embauché 360 personnes - et l'Europe sont prêtes, en revanche ce n'est pas le cas dans l'autre sens. Au Royaume-Uni, un certain nombre de choses n'ont encore pas été faites" d'où un manque de visibilité. Et de fluidité au passage de la frontière, un élément essentiel pour la tenue de bonnes pratiques commerciales.